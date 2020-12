In Sport/Voetbalmagazine gaat Vincent Kompany voor het eerst uitgebreid in op zijn voetbalevangelie. Hier alvast een opwarmertje.

Vanaf het begin heb jij of hebben wij je filosofie gelinkt aan die van Pep Guardiola. Stoort het je dat we elke match van Anderlecht op die manier bekijken?

Vincent Kompany: 'Misschien moeten jullie stoppen om de vergelijking te maken met Guardiola en de supporters iets voor te schotelen waar nooit sprake van geweest is. Ik heb nooit gezegd dat Anderlecht een tweede City zou worden! Het blijft mij nochtans achtervolgen. Bon, het is niet erg.'

'Mijn enige claim is de volgende: kijk over de grens en zie hoe Ajax en Leipzig, met behoud van hun identiteit, het er van afbrengen. Ze blijven altijd hun voetbal spelen. Wel, Anderlecht moet ook bij machte zijn om zijn identiteit te bewaren en zijn voetbal te spelen.'

'Wat heb ik erbij te winnen door aan de supporters te zeggen: gasten, vanaf nu gaan we in blok spelen, terugplooien op de eigen helft en enkel met lange ballen spelen?Als we met zo'n spel de titel winnen, zou mijn passage voor niets gediend hebben.'

'Geen enkele trainer mag zeggen dat hij compatibel is met Anderlecht als hij niet staat voor een bepaald soort voetbal. Onze supporters zijn enkel tevreden wanneer overwinningen gepaard gaan met kwaliteit. Je moet ergens beginnen.'

Wil jij, net als Jürgen Klopp bij Liverpool, jouw voetbalidentiteit op Anderlecht installeren?

Kompany: 'Je mag niet te snel linken leggen. Daarom irriteert het mij een beetje dat er bij mijn komst meteen een verband werd gelegd met het spel van Guardiola. Dat niveau is totaal onbereikbaar voor ons.'

'Het lijkt alsof Anderlecht een naïeve club is, terwijl we op het veld helemaal niet naïef voetballen. We willen niemand kopiëren. Het toeval wil dat Guardiola en ik dezelfde bron geraadpleegd hebben. Hij heeft geput uit de methodes van Johan Cruijff bij Barcelona. Het Anderlecht waar ik mee ben opgegroeid en de jeugdacademie hebben hun DNA ontleed bij Ajax.'

'Maar het doet de club geen goed om continu alles te herleiden tot Guardiola. Het is de identiteit van Anderlecht die ons interesseert. En iedereen moet aanvaarden dat we qua identiteit verschillen van andere clubs.'

Door Patrick Stein en Pierre Danvoye

Lees het volledige interview, dat tot stand kwam in samenwerking met Eleven Sports, in Sport/Voetbalmagazine van 2 december.

