Vincent Kompany toonde tegen Beerschot dat hij het vak blijft leren.

Het is misschien een beetje naïef om je te baseren op één prestatie die, ook al blijft ze opmerkelijk, de voorgaande weken totaal niet samenvat. Maar met 27 doelpogingen, waarvan er wel slechts zes binnen het kader, domineerden de troepen van Vincent Kompany tegen Beerschot op een manier waarop dat dit seizoen nog niet gebeurde. Als de laatste indruk altijd de juiste is, dan zijn de Brusselaars op de goede weg. De individuele prestaties van Lukas Nmecha, Paul Mukairu, Francis Amuzu en Percy Tau tonen aan dat dit kwartet RSC Anderlecht naar een hoger niveau kan brengen. Hoger alleszins dan het gebrachte collectieve niveau sinds het begin van het seizoen deed vermoeden. Paars-wit beschikt over veel jong talent - daarover zijn alle waarnemers het eens - maar een duidelijke richting werd hen niet altijd meegegeven. Vanaf het begin citeerde Kompany Pep Guardiola en zijn voetbalproces als absoluut referentiekader. Zichtbaar geënerveerd door de constante vergelijking vroeg de gewezen centrale verdediger om te stoppen met hem af te schilderen als louter een absolute fan van de ideeën van de Catalaan. Tegen Beerschot leek Anderlecht niet zozeer op een ploeg van Guardiola, meer op een van Jürgen Klopp, een aanhanger van Gegenpressing. De coach van Liverpool wil dat zijn team de tegenstander bij balverlies meteen vastzet. Dat systeem leverde Alexander Blessin bij KV Oostende al mooie resultaten op. Benieuwd of Kompany deze lijn nu doortrekt.