RSC Anderlecht gaat maandag in het Koning Boudewijnstadion op zoek naar zijn tiende Beker van België en de eerste prijs voor Vincent Kompany als coach. Dan moeten de Brusselaars in de finale wel voorbij AA Gent. 'Ik hoop dat mijn spelers morgen het beste van zichzelf geven'.

Kompany blikte zondag op een persmoment in de Brusselse voetbalarena vooruit. 'We mogen in aanloop naar de finale niets aan het toeval overlaten en het duel tot in de puntjes voorbereiden.

'Dat geldt ook voor de komende wedstrijden in de play-offs. We praten sinds het begin van het seizoen over deze periode van het jaar, waar cruciale en beslissende topwedstrijden mekaar in sneltempo opvolgen.

'Of ik droom van de beker? Dromen is iets om voor aanvang van het seizoen te doen, nu heeft dat geen zin. Nu moet je er enkel in geloven tot het laatste moment.'

Ik hoop dat mijn spelers morgen in de finale het beste van zichzelf geven.

Gent en Anderlecht waren dit seizoen in de onderlinge duels sterk aan elkaar gewaagd. De Buffalo's boekten een maand geleden tegen paars-wit een belangrijke zege (1-0), maar uiteindelijk waren het de Brusselaars die zich plaatsten voor de Champions' play-offs. 'We behaalden in Gent niet het gewenste resultaat ondanks een goede prestatie.'

'Ik hoop dat mijn spelers morgen in de finale het beste van zichzelf geven. Misschien stijgt er wel iemand boven zichzelf uit, we zullen zien wie. Het is voor ons belangrijk om heel de match gevaarlijk te zijn, dan scoren we altijd. In een finale tussen twee aan elkaar gewaagde ploegen wint het team dat zijn taken het beste uitvoert en gefocust blijft.'

De beker stond voor RSC Anderlecht vaak niet bovenaan de agenda.

'De beker stond voor de club vaak niet bovenaan de agenda. Toen ik als jongere in de eerste ploeg speelde was het geen prioriteit, tot we bijvoorbeeld in de halve finales raakten', vervolgde Kompany, die in zijn spelersloopbaan de prijzen aan elkaar reeg. 'Nu heeft elke prijs prioriteit, denk ik. We pakken alle trofeeën die we kunnen pakken.

'De opbouw naar de finale is voor mij als coach vergelijkbaar met toen ik zelf nog voetbalde. Ik heb dus ervaring met deze voorbereidende fase, de match zelf zullen we nog moeten zien.'

2008

De laatste keer dat paars-wit de beker in de lucht mocht steken was in 2008, uitgerekend na winst (3-2) in de finale tegen AA Gent. Ook in 2015 schopte Anderlecht het tot de eindstrijd, waarin toen verloren werd van Club Brugge (1-2).

Lior Refaelov, momenteel aan de slag bij de Brusselaars, was destijds de boeman met de winnende treffer voor Club in de toegevoegde tijd.

