De coach van Anderlecht zou op het verlanglijstje staan van Premier Leagueclub Burnley om er de ontslagen Sean Dyche op te volgen. Dat meldt de Engelse krant The Telegraph vrijdagochtend.

Het was een grote verrassing voor iedereen die het Engelse voetbal volgt, toen Burnley een paar weken geleden afscheid nam van coach Sean Dyche. De 50-jarige Engelsman zal al tien jaar op de bank bij de Premier Leagueclub - daarmee was hij ook de langstzittende coach van de competitie - en had Burnley vanuit de Engelse Championship naar de hoogste klasse en zelfs Europees voetbal geleid. Alleen was het dit seizoen allemaal wat minder en moet er zelfs gevreesd worden voor degradatie op Turf Moor. Bye bye, Sean.

De club uit Noord-Engeland stelde vervolgens U23-coach Mike Jackson aan als interimcoach. Naar eigen zeggen zou de club zijn tijd nemen om een waardige opvolger te vinden. En daarvoor zou het nu naar Anderlechtcoach Vincent Kompany kijken. Volgens de Engelse krant The Telegraph zou hij binnen het plaatje passen, omdat Burnley in de toekomst meer met jongeren wil werken en die ervaring heeft de ex-kapitein van de Rode Duivels wel opgedaan bij paars-wit. Bovendien is Kompany ook immens populair aan de andere kant van het Kanaal - deze week kreeg hij nog een plaatsje in de Hall of Fame van de Premier League, bijvoorbeeld. Een concrete aanbieding is er nog niet geweest, vertelt de krant nog.

De laatste weken gaat het wel beter met Burnley. Bij het ontslag van Dyche stond de ploeg nog op een degradatieplek, maar in de in de laatste vijf wedstrijden verloor het maar één keer. Momenteel staat het zo op een zeventiende plek, twee punten boven de degradatiestreep. Dit weekend staat de belangrijke wedstrijd tegen Watford (nummer 19) op het programma.

Kompany is niet de enige gegadigde voor de job. Volgens The Telegraph krijgt hij concurrentie van Chris Wilder (Middlesbrough), Carlos Carvalhal (Braga) en Wayne Rooney (Derby County).

