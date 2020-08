Geen hoofdtrainer was in de naoorlogse geschiedenis van paars-wit jonger dan Vincent Kompany.

Op 30 juli 2003, op een leeftijd van 17 jaar, 3 maanden en 20 dagen, debuteerde Vincent Kompany als profvoetballer in de voorronde van Champions League met Anderlecht tegen Rapid Boekarest.

Exact 17 jaar en 18 dagen later maakte hij maandag bekend dat hij een punt zet achter zijn spelerscarrière en hoofdtrainer wordt van paars-wit.

Op een leeftijd van 34 jaar, 4 maanden en 7 dagen wordt Kompnay zo de jongste coach van Anderlecht sinds 1945. Hij is nog ruim twee jaar jonger dan Pierre Sinibaldi toen die T1 werd van de Brusselse club in het seizoen 1960/61, op een leeftijd van 36 jaar en ruim 6 maanden.

Nadien waren nog Arie Haan (37 jaar), Georges Leekens (38 jaar), Georg Kessler (38 jaar) en Paul Van Himst (38 jaar) jonger dan 40 toen ze in het Astridpark het sportieve roer in handen namen.

De állerjongste coach uit de geschiedenis van Anderlecht is Kompany echter niet. Die eer gaat naar de toen pas 28-jarige Engelsman Cyrille Bunyan in het seizoen 1922/23. Hij volgde toen zijn overleden vader Charles op, nota bene in het seizoen dat paars-wit degradeerde.

Ferrera ouder/jonger

Op een leeftijd van 34 jaar, 4 maanden en 7 dagen is Vincent Kompany ook de jongste coach sinds de Tweede Wereldoorlog bij de 'Grote Drie' van het Belgische voetbal: Anderlecht, Club Brugge en Standard.

Nog ruim een half jaar jonger dan Yannick Ferrera toen die op 7 september 2015 aangesteld werd bij Standard, 34 jaar, 11 maanden en 14 dagen jong.

Ferrera is wel nog altijd de jongste coach in de hoogste Belgische voetbalklasse sinds de invoering van het profvoetbal. In juli 2012 werd hij al op een leeftijd van 31 jaar, 9 maanden en 20 dagen aangesteld bij Sporting Charleroi.

Nonkel Emilio Ferrera was ook pas 32 jaar jong toen hij in november 1999 trainer werd van SK Beveren.

