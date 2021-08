Hoewel de transfer nog niet helemaal rond is, heeft Anderlecht-trainer Vincent Kompany tekst en uitleg gegeven bij de mogelijke komst van de Ivoriaanse spits Christian Kouamé.

De 23-jarige Kouamé zou voor een seizoen geleend worden van de Italiaanse club Fiorentina. In Anderlecht zou hij de concurrentie met onder anderen de 20-jarige Nederlander Joshua Zirkzee, geleend van Bayern München, moeten aangaan.

'Het is moeilijk voor mij om commentaar te geven op een speler die hier nog niet is', zei Kompany woensdag tijdens de persconferentie in de aanloop naar de wedstrijd tegen het Nederlandse Vitesse, in de eerste ronde van de play-offs van de nieuwe Conference League.

Capaciteiten

Maar de coach gaf wel te kennen dat hij nog nooit twee spitsen had met de capaciteiten om te starten sinds zijn terugkeer naar Anderlecht.

'Met de ambities die inherent zijn aan een club zoals Anderlecht, heb je spelers nodig die voor concurrentie kunnen zorgen', benadrukte Kompany. 'We hebben spelers met talent en potentieel gehad, maar we moeten ook spelers hebben met ervaring die doelpunten kunnen maken.'

Vitesse Arnhem

Anderlecht en Vitesse treffen elkaar om 20 uur in het Lotto Park in de eerste ronde van de play-offs van de nieuwe Conference League. De terugwedstrijd in Arnhem volgt op donderdag 26 augustus.

'Ze zijn een ploeg uit de top vier in Nederland, wat hetzelfde is als een ploeg uit de top vier in België', blikte Kompany woensdag vooruit. 'We krijgen dus een moeilijke tegenstander, maar ik speel graag tegen zulke teams. Het zal een zware match worden.'

Volgens de coach heeft de Anderlechtse staff het Nederlandse team goed geanalyseerd. 'Ik heb een ploeg gezien die veel druk zet, agressief is en veel diepte heeft. Met een trainer die gevormd is in de Red Bull-school is het een ploeg die modern voetbal speelt met veel intensiteit en tempo. Ik kijk ernaar uit om tegen hen te spelen.'

Europese groepsfase

De dubbele confrontatie met Vitesse is belangrijk voor Anderlecht, dat voor het eerst sinds het seizoen 2018-2019 weer in de groepsfase van een Europese competitie wil spelen. De Brusselse club kan zich daarom geen fouten permitteren als het zijn Europese avontuur wil voortzetten na volgende week donderdag.

'Bij Anderlecht is elke match belangrijk', aldus Kompany. "We hebben onze tegenstander geanalyseerd, kennen hem en we benaderen deze wedstrijd rustig. We mogen deze dubbele confrontatie thuis beginnen en we zijn klaar voor de uitdaging. De prioriteit van de club, op de korte termijn, is om zich te kwalificeren voor de groepsfase.'

Timon Wellenreuther keert terug naar Willem II

Nog nieuws uit Anderlecht: paars-wit verhuurt doelman Timon Wellenreuther dit seizoen aan Willem II. Dat maakten beide clubs woensdag bekend. Het is voor de 25-jarige Duitser een terugkeer naar Tilburg. Hij speelde eerder al tussen 2017 en 2020 bij Willem II. Anderlecht plukte hem er vorige zomer weg.

Wellenreuther kwam vorig seizoen bij Anderlecht, mede door de blessure van eerste doelman Hendrik Van Crombrugge, tot 23 wedstrijden.

Er bleven echter altijd twijfels rond zijn capaciteiten hangen. In de play-offs koos coach Vincent Kompany voor de Nederlander Bart Verbruggen als eerste doelman.

Dit seizoen was hij in de rangorde van doelmannen gezakt naar de vierde plaats na het herstel van Van Crombrugge en de komst van Colin Coosemans.

Wellenreuther kwam eerder in zijn carrière in eigen land uit voor Karlsruher SC en Schalke 04 en in Spanje voor RCD Mallorca.

