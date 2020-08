Groot nieuws bij Anderlecht maandag. Vincent Kompany zet een punt achter zijn professionele carrière en vervangt Frank Vercauteren als T1 van paars-wit.

Voor de zoveelste keer in slechts enkele jaren verandert er weer wat bij Anderlecht. Verschillende media melden namelijk dat Vicent Kompany een punt zou zetten achter zijn professionele carrière en voortaan coach is van paars-wit.

De laatste tijd raakte bekend dat het niet zo klikte tussen Kompany en coach Frank Vercauteren. De Rode Duivel staat namelijk meer voor het idealistische voetbal van Pep Guardiola bij Manchester City, terwijl Vercauteren realistischer enmeer resultaatgericht is.

Kompany had bij paars-wit nog een contract tot midden 2021 om alsnog het EK te spelen, maar daar komt dus vroegtijdig een einde aan. Nu wordt hij dus hoofdcoach van zijn Anderlecht. Vercauteren vertrekt meteen. Kompany ondertekende bij paars-wit een contract voor de komende vier seizoenen.

Om 18u geeft Anderlecht tekst en uitleg over de opmerkelijke personeelswissel.

Vincent devient l'entraîneur principal du RSC Anderlecht. En dat voor de volgende 4 seizoenen. Il arrête sa carrière de joueur et prend le relais de Franky. 🟣⚪ pic.twitter.com/n0ALn0udJl — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 17, 2020

Anderlecht, Hamburg, City en terug Anderlecht

Vincent Kompany zette dus meteen een punt achter zijn rijkgevulde carrière. Die begon in 2003, op 17-jarige leeftijd, bij Anderlecht, de club waar hij ook zijn jeugdopleiding kreeg. Na 102 wedstrijden, 2 Belgische titels en een Gouden Schoen, verliet de Rode Duivel Anderlecht in 2006 voor Hamburg, waar hij de opvolger werd van Daniel Van Buyten, die andere Rode Duivel.

In het noorden van Duitsland kende Kompany twee moeilijke seizoenen door enkele blessures en omdat hij het niet zo kon vinden met de staf en het bestuur van de club. In 2008 stond de club hem zelfs niet toe om af te zakken naar de Olympische Spelen in Peking waar de beloftenploeg van de Rode Duivels mocht aantreden.

Uiteindelijk trok Kompany naar Manchester City, waar hij een absolute clublegende werd. Hij was een van de eerste grote aankopen van de nieuwe eigenaars. Hij ontpopte zich snel tot een sterkhouder en bleef er uiteindelijk maar liefst 11 jaar. Hij won er bijna alles wat er te winnen viel, met vier landstitels, vier Engelse League Cups en twee FA Cups. Enkel een Europese prijs ontbrak voor de hyperambitieuze Kompany.

Vorig seizoen nam hij echter verrassend afscheid van de club van zijn hart om zijn grote jeugdliefde, Anderlecht, uit de nood te helpen. Hij werd er speler-manager, maar speelde al bij al niet zo heel veel. Daarom besloot de Rode Duivel nu om de schoenen aan de haak te hangen en zich volop op het trainerschap te richten.

Bij de Rode Duivels werd hij een van dé gezichten van de nieuwe 'Gouden Generatie'. Als kapitein was hij het uihangbord en sta hij zijn plannen met de ploeg niet onder stoelen of banken. België zou ooit Europees of wereldkampioen worden. Uiteindelijk klokte Kompany af op 89 caps, twee WK's en een EK, maar zonder prijs. Hij is nu ook de eerste speler uit die zogeheten 'Gouden Generatie' die op voetbalpensioen gaat.

