Vincent Kompany verlaat Manchester City na elf seizoenen en keert terug naar Anderlecht als 'speler-manager'. De zaterdag met 6-0 gewonnen finale van de FA Cup tegen Watford was zijn laatste wedstrijd voor de Citizens. Dat heeft de club zondag bekendgemaakt.

De Rode Duivel won met City vier keer de Premier League, twee keer de FA Cup, vier keer de League Cup en twee Community Shields sinds hij in 2008 Hamburg ruilde voor Manchester. Voorheen was hij aan de slag voor Anderlecht, waar hij zijn jeugdopleiding genoot.

Dit seizoen won het team van Pep Guardiola de titel, de League Cup en de FA Cup. In totaal kwam de verdediger in 360 wedstrijden in actie voor de club uit Manchester. Daarin trof hij 20 keer raak.

'Hoe overweldigend het ook is, de tijd is aangebroken voor mij om te vertrekken', verklaart Kompany. 'En wat een afscheidsseizoen was dit. Ik voel alleen maar dankbaarheid. Ik ben al diegenen dankbaar die me op deze speciale reis hebben gesteund, bij een heel speciale club. Ik herinner me de eerste dag nog even goed als de laatste. Ik herinner me de grenzeloze vriendelijkheid van de mensen van Manchester.'

Kompany keert terug naar Anderlecht. Hij vervult er de komende drie seizoenen de functie van 'speler-manager', zo meldt hij op Facebook.

'Ik zal nooit vergeten hoe al de Man City-supporters loyaal bleven ten opzichte van mij, zowel in goede als slechte tijden', verwijst Kompany naar onder meer het vele blessureleed waarmee hij geconfronteerd werd. 'Tegen de verwachtingen in hebben jullie me altijd gesteund en geïnspireerd om nooit op te geven.'

Voorzitter Khaldoon Al Mubarak beschrijft de belangrijke rol die Kompany heeft gespeeld in de enorme ontwikkeling van de club. 'Velen hebben bijgedragen aan de wederopleving van Manchester City, maar niemand was belangrijker dan Vincent Kompany', stelt hij. 'Een decennium lang was hij het levensbloed, de ziel en het kloppend hart van een enorm getalenteerde kern. Een donderende stem in de kleedkamer, maar erbuiten ook een stille en berekende ambassadeur. Ik weet niet of hij had verwacht om de Premier League-trofee als aanvoerder vier keer in de lucht te mogen steken. Maar hij zal herinnerd en geëerd worden wanneer de toekomstige generaties het hebben over deze periode van succes. Door zijn leiderschap, intelligentie en vastberadenheid kon hij zich fantastisch aanpassen onder vier verschillende managers en kon hij enkele slopende blessures overwinnen.'