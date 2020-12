Een talent als Charles De Ketelaere vroeger dan voorzien verzilveren? Nee, zo ver hoeft het niet te komen, maar de CEO van Club Brugge denkt wel dat COVID-19 zal inhakken op de omzet.

Was 2020 een goed jaar voor Club Brugge?

Vincent Mannaert: 'Je zit in een ongeziene crisis. Dit is een onwaarschijnlijk zwart jaar voor de sector en daar zijn wij deel van. Op dat vlak is de balans negatief.'

'Maar binnen die maatschappelijke context hebben we het goed gedaan: de finale van de beker, kampioen, en nu de evenaring van het recordaantal punten in de Champions League. Voor de derde keer op rij overwinteren we Europees en voor de vierde keer op rij winnen we de Gouden Schoen (José Izquierdo in 2016, Ruud Vormer in 2017 en Hans Vanaken in 2018 en 2019, nvdr).

'Puur sportief is het een zeer uitzonderlijk jaar, met daarbovenop de ontluiking van een toptalent uit de eigen opleiding. Ook dat is uitzonderlijk. Historisch is Club Brugge geen opleidingsclub.'

'Club heeft door de geschiedenis heen zijn resultaten gehaald vanuit een zeer goeie scouting. Weghalen bij andere Belgische clubs van wat men dacht dat het wel iets kon worden - Jan Ceulemans, Franky Van der Elst, Gert Verheyen, Hans Vanaken, of in het buitenland, van Ulrik Lefèvre en Edi Krieger, over Mario Stanic en Robert Spehar tot Carlos Bacca en Mathew Ryan.'

'Als er vandaag iemand uit de eigen opleiding komt, is dat voor het eerst vanuit een bewuste strategie waaraan de voorbije jaren hard werd gewerkt. Het jammere is dat zo'n topseizoen in het midden van een pandemie valt, zonder fans. Anders sprak je nu over iets uitzonderlijks.'

Kan u al iets zeggen over hoe zwaar COVID-19 inhakt op de omzet?

Mannaert: 'Moeilijk, omdat je nog twee mercato's hebt te gaan, de winter en de zomermercato. Commercieel zit je met een krater. We gaan moeten harken om break-even te draaien.'

Moet dan wat vroeger dan voorzien dat talent van De Ketelaere worden verzilverd?

Mannaert: 'Neen. Er zijn reserves die maken dat je niet wordt verplicht door deze omstandigheden om beslissingen te nemen die je anders niet zou nemen.'

Lees het volledige interview met Vincent Mannaert in de extra dikke kerstspecial van Sport/Voetbalmagazine van woensdag 16 december.

Was 2020 een goed jaar voor Club Brugge?Vincent Mannaert: 'Je zit in een ongeziene crisis. Dit is een onwaarschijnlijk zwart jaar voor de sector en daar zijn wij deel van. Op dat vlak is de balans negatief.''Maar binnen die maatschappelijke context hebben we het goed gedaan: de finale van de beker, kampioen, en nu de evenaring van het recordaantal punten in de Champions League. Voor de derde keer op rij overwinteren we Europees en voor de vierde keer op rij winnen we de Gouden Schoen (José Izquierdo in 2016, Ruud Vormer in 2017 en Hans Vanaken in 2018 en 2019, nvdr). 'Puur sportief is het een zeer uitzonderlijk jaar, met daarbovenop de ontluiking van een toptalent uit de eigen opleiding. Ook dat is uitzonderlijk. Historisch is Club Brugge geen opleidingsclub.' 'Club heeft door de geschiedenis heen zijn resultaten gehaald vanuit een zeer goeie scouting. Weghalen bij andere Belgische clubs van wat men dacht dat het wel iets kon worden - Jan Ceulemans, Franky Van der Elst, Gert Verheyen, Hans Vanaken, of in het buitenland, van Ulrik Lefèvre en Edi Krieger, over Mario Stanic en Robert Spehar tot Carlos Bacca en Mathew Ryan.''Als er vandaag iemand uit de eigen opleiding komt, is dat voor het eerst vanuit een bewuste strategie waaraan de voorbije jaren hard werd gewerkt. Het jammere is dat zo'n topseizoen in het midden van een pandemie valt, zonder fans. Anders sprak je nu over iets uitzonderlijks.'Kan u al iets zeggen over hoe zwaar COVID-19 inhakt op de omzet?Mannaert: 'Moeilijk, omdat je nog twee mercato's hebt te gaan, de winter en de zomermercato. Commercieel zit je met een krater. We gaan moeten harken om break-even te draaien.'Moet dan wat vroeger dan voorzien dat talent van De Ketelaere worden verzilverd?Mannaert: 'Neen. Er zijn reserves die maken dat je niet wordt verplicht door deze omstandigheden om beslissingen te nemen die je anders niet zou nemen.'Lees het volledige interview met Vincent Mannaert in de extra dikke kerstspecial van Sport/Voetbalmagazine van woensdag 16 december.