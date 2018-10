Toen ik destijds in Brussel communicatietraining gaf aan de deelnemers van de Pro License-trainersopleiding zat er tussen de grote namen van het Belgisch voetbal ook één bescheiden coach: Francky Dury, van de fusieclub Zulte Waregem. Ik kan u zeggen: hij was mijn nieuwsgierigste leerling. Communicatie vond hij het belangrijkste aspect van zijn vak.

Is dat ondertussen veranderd? Vindt Francky Dury communicatie dan nu niet meer het belangrijkste aspect van zijn job? Ik kan het mij niet voorstellen.

Delen Vindt Francky Dury communicatie dan nu niet meer het belangrijkste aspect van zijn job?

Want ook in de jaren daarna, op zijn weg naar de top, liet hij zich op communicatief vlak nog geregeld door mij adviseren. Zo regelde ik voor hem ooit een dag training met Louis van Gaal.

Onder de sportieve leiding van Francky Dury groeide Zulte Waregem uit tot een vrij stabiele subtopper. Maar hij bleef altijd zeggen: 'Wij zijn maar het kleine Zulte Waregem, dat clubke vanachter de kerk'. Ik raadde hem af om dat ooit nog te zeggen. Zulte Waregem was immers een club van belang geworden.

Delen "De groei van de club, vooral dankzij zijn sportieve knowhow, hield voor Francky Dury ook nadelen in.

Maar de groei van de club, vooral dankzij zijn sportieve knowhow, hield voor Francky Dury ook nadelen in. Dat blijkt nu duidelijk: anderen gaan op sportief vlak mee beslissen én mee voor hem beslissen. Gezien zijn grote verdiensten in het sportief beleid van Zulte Waregem lijkt mij dat niet logisch.

Bovendien is Francky Dury het ook al jarenlang gewoon om zowat de hele club aan te sturen. Van in het begin ging hij werkelijk over alles. Ik stond er eens bij toen na een kleine verbouwing in de kleedkamer de douches het niet meer deden. Hij moest zelf aannemers en loodgieters verwittigen!

Delen Francky Dury is een geboren leider en is het gewend om vanuit zijn visie en op zijn wijze te werken.

Francky Dury is een geboren leider en is het gewend om vanuit zijn visie en op zijn wijze te werken. Zo werkte het tenslotte altijd al in Waregem en zo werkte het er op die manier altijd al heel goed. De successen spreken voor zich.

Ik vergelijk de werkwijze van Francky Dury met die van Louis van Gaal: beiden willen ze op sportief vlak de volledige verantwoordelijkheid hebben en die dan ook ten volle nemen! Van zodra een dergelijke chemie er niet meer is, ontstaan er problemen.

Maar niets is onmogelijk.

Delen In het belang van het beoogde succes vraagt de groei van de club van betrokkenen begrip en meebewegen naar een werkbare situatie.

In het belang van het beoogde succes vraagt de groei van de club van betrokkenen begrip en meebewegen naar een werkbare situatie. Voor intelligente mensen die het goed menen met de club lijkt mij dat niet onoverkomelijk.

Bij Zulte Waregem zijn de omstandigheden wel uniek, gezien het belang van de figuur van Francky Dury in de geschiedenis en de opgang van de club. Hij is niet zomaar een passant. Hij markeert een tijdperk.

Ik weet ook wel: voetbalwetten zijn hard en niet altijd eerlijk. Maar in het geval van Francky Dury zou ik er als clubleiding niet één nachtje maar vele nachtjes over slapen alvorens hem zijn C4 te geven. Want dat zou volgens mij een historische fout zijn! Zijn verdiensten en die van zijn staf in de groei van de club zijn namelijk gigantisch.

Ik zou zeggen: voetbal is emotie, maar laat het verstand het zwaarst wegen.