Volgens viroloog Steven Van Gucht zou een herstart van het Belgische voetbal dit seizoen nog mogelijk zijn. 'Op zich lijkt mij dat niet onmogelijk', zei hij zondag in een interview aan VTM Nieuws.

'Ik denk dat men vooral bevreesd is voor de neveneffecten', aldus Van Gucht. 'Het idee dat supporters gaan samenkomen op geheime locaties om te gaan supporteren voor hun team, waardoor je toch weer clandestiene samenkomsten gaat krijgen die broeihaarden kunnen zijn voor het virus.'

Stemming al drie keer uitgesteld

De deur staat niettemin weer op een kier, nadat het al bijna een maand een uitgemaakte zaak leek dat er dit seizoen in België geen profvoetbal meer zou zijn. Begin april besliste de raad van bestuur van de Pro League unaniem om de Belgische competitie definitief stop te zetten, als eerste in Europa. Een beslissing die evenwel nog steeds bekrachtigd moet worden door de algemene vergadering, een geplande stemming die reeds drie keer uitgesteld werd. Eerst van 15 april naar 24 april, maar omdat de Nationale Veiligheidsraad diezelfde dag duidelijkheid zou scheppen over sportcompetities, werd de algemene vergadering nogmaals vooruitgeschoven naar maandag 27 april.

