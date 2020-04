Marc Van Ranst zal de Europese voetbalfederatie UEFA adviseren om de competities definitief stop te zetten. Dat vertelde de viroloog van de KU Leuven zaterdag aan Sporza.

De UEFA nam zelf contact op met Van Ranst. 'Ze vroegen me of het oké was of hun CEO me zou opbellen en dat is uiteraard geen probleem. Ik zal het standpunt van de Belgische Pro League verdedigen en zeggen dat het nu het moment is om de competities stop te zetten. De competities nog ordentelijk afwerken, zal bijzonder moeilijk zijn. Dat is ijdele hoop koesteren. Je kan beter de realiteit onder ogen zien.'

Wedstrijden zonder publiek spelen vindt Van Ranst 'een verkeerd signaal'. 'Dan heb je ook twee ploegen, scheidsrechters, trainers, een bank en een heleboel mensen die voor alles moeten zorgen in het stadion. En dat terwijl je de mensen om social distancing vraagt. Over de start van het seizoen 2020-2021 kan nog niet veel gezegd worden. We zijn nu midden april, dus er is nog wel even tijd om daarover beslissingen te nemen.'

Sporza vroeg van Ranst ook wat er met de Tour de France moet gebeuren. Die zou op 27 juni in Nice van start moeten gaan. 'Uitstellen is een realistische mogelijkheid, eventueel een ingekorte Tour. Als mensen langs de kant van de weg gaan staan om te zien hoe renners voorbij flitsen, dan denk ik niet dat daar veel gevaar bij is. Maar bij de start, de aankomst en in de viptenten heb je wel social distancingproblemen.'

