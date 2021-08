Royal Excelsior Virton heeft voormalig verdediger Oguchi Onyewu benoemd tot secretaris-generaal. Hij zal in die hoedanigheid de administratie van de club leiden, zo bevestigt het 1B-team vrijdag.

De Amerikaan zal ook zetelen in het directiecomité en optreden als woordvoerder. Daarnaast moet hij een jeugdopleiding uitbouwen, dat alles in samenwerking met sportief directeur Tom Van Den Abbeele en de technische staf.

Onyewu, 39, behaalde zijn mooiste successen in België met Standard. Hij werd met de Rouches kampioen in 2008 en 2009. De centrale verdediger speelde ook voor onder meer Metz, La Louvière, Newcastle, Milan, Twente, Sporting, Malaga, Sheffield Wednesday, Charlton en Philadelphia Union. De Amerikaan verzamelde 67 caps voor zijn land (zes goals).

Na zijn spelerscarrière studeerde Oguchi internationale betrekkingen, werd hij directeur van voetbalacademies in de VS en sportief directeur van Orlando City B. Sinds 2020 zetelde hij in de beheerraad van de Amerikaanse voetbalbond. "Zoals hij vaak op het veld heeft getoond, houdt Guchi van een uitdaging", aldus Virton. "Daarom hebben we besloten zijn professionele lot te verbinden aan dat van Virton."

