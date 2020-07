Virton dient eerstdaags bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel een klacht in met als doel de competitiestart in 1A, 1B, eerste klasse van de amateurs, D2 ACFF en de start van de Beker van België uit te stellen, zo maakte de club vrijdagavond bekend.

'Virton vraagt ook dat er een schadevergoeding van vijf miljoen euro betaald wordt per speeldag die toch zou afgewerkt worden', klinkt het in een mededeling. Tegen de Pro League en de Belgische Voetbalbond KBVB moeten er dan weer voorlopige maatregelen opgelegd worden. De club had eerder al laten weten een schadevergoeding van 15 miljoen euro te eisen.

Ook vraagt de club de op 26 juli geplande inhaalwedstrijd tegen Beerschot te laten schorsen. Het duel van de 23e speeldag in de Proximus League werd eerder nietig verklaard, het BAS besliste nadien dat het opnieuw afgewerkt moet worden. Daarnaast eist de club fikse schadevergoedingen van spelers die hun contract hebben opgezegd, alsook van clubs die hen zouden aanwerven. Van Anthony Moris wordt een bedrag van 460.000 euro geëist.

Geen proflicentie

De club van de ambitieuze eigenaar Flavio Becca reageert als door een wesp gestoken omdat het naast een proflicentie greep en naar de tweede amateurklasse werd teruggezet. Zowel bij de Licentiecommissie, in beroep bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport en de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) had de club nul op het rekest gekregen.

Aan de BMA hadden ze gevraagd tijdelijke maatregelen te treffen, om toch de licentie toe te kennen, omdat de licentieregels volgens de club uit de Gaume in strijd zouden zijn met het mededingingsrecht. Virton voelde zich gesteund door de auditeur van de BMA en haalde uit de beoordeling 'prima facie' van het Mededingingscollege ook een element dat de eigen zaak zou kunnen dienen.

Volgens de club mag de voetbalbond in de beoordeling van de continuïteit geen sponsorcontracten buiten beschouwing laten als ze afkomstig zijn van 'verbonden entiteiten'. In het geval van Virton gaat het om het bedrijf Leopard, dat in de portefeuille zit van clubeigenaar Flavio Becca. De BMA zou volgens de club die stelling bevestigd hebben.

'KBVB ligt dwars'

Virton vroeg dan maar aan de Licentiecommissie en het BAS om het dossier opnieuw te beoordelen, op basis van het advies van de auditeur van de BMA, die in zijn conclusies geschreven had dat 'wanneer bepaalde bondsregels tegen het mededingingsrecht indruisen' het ook logisch zou zijn 'dat het BAS en/of de Licentiecommissie een nieuwe beslissing zouden nemen op het licentiedossier op basis van een reglement dat conform de concurrentieregels is'.

Volgens de club heeft de KBVB er alles aan gedaan om die procedure te belemmeren. 'De hoorzitting bij het BAS is geprogrammeerd op 4 augustus, drie dagen voor de start van de competitie. Op enkele dagen tijd moet er dus een verdict vallen. De club zal dan ook aan de rechtbank van eerste aanleg vragen om de start van de competities op te schorten, totdat het BAS en het Hof van Beroep in Brussel hun beslissing genomen hebben. Onze club trekt immers naar het Hof van Beroep om de beslissing van het Mededingingscollege aan te vechten. Daar zal de club vragen toch tijdelijke maatregelen toe te passen.'

