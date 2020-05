Virton heeft geen proflicentie gekregen voor het komende seizoen, maar het legt zich daar niet bij neer. De Luxemburgse club kondigt dinsdag aan procedures aan te spannen bij de rechtbank van eerste aanleg en de Belgische Mededingingsautoriteit, maar eist ook een schadevergoeding van de Belgische Voetbalbond.

Virton diende eind maart een onvolledig licentiedossier in. Het hoefde dan ook niet te verbazen dat de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de club uit de Gaume op 8 april slechts nieuws gaf. Virton slaagde er niet in te bewijzen levensvatbaar te zijn in het seizoen 2020-2021. Heel wat bewijsstukken voor betalingen (lonen, RSZ, bedrijfsvoorheffing, belastingen, bondsschulden, stadionhuur en verzekeringen) ontbraken in het licentiedossier, net als een kosten- en inkomstenprognose en een vergelijk met vorig seizoen. Daarnaast beschikten niet alle trainers over de juiste diploma's, voldeed de club niet aan alle stadionvoorwaarden en slaagde Virton er niet in de garanties op tafel te leggen die het negatief bedrijfskapitaal van 2 miljoen euro konden dekken.

Verschillende procedures

Het team van eigenaar Flavio Becca reageerde furieus. Er werd klacht ingediend bij de Mededingingsautoriteit, Virton startte ook een procedure om de oneerlijke licentievoorwaarden aan te klagen en stapte ook naar het BAS om beroep aan te tekenen tegen de licentieweigering. Nadat Virton zich eerder als belanghebbende tussenkomende partij had gemeld in de licentieprocedure van RSC Anderlecht (wegens de betrokkenheid van Marc Coucke bij de overnameperikelen van KV Oostende en de dubbele rol van Wouter Vandenhaute), stapte de ploeg uit de Gaume ook mee in de BAS-procedures van Moeskroen en KV Oostende. Om toe te zien of de regels coherent werden toegepast.

Advocaat Jean-Louis Dupont verdedigde de belangen van Virton in alle dossiers. In een urenlange zitting bepleitte hij woensdag de Luxemburgse zaak voor het BAS, maar meester Dupont moest uitstel vragen om een tiental extra stukken toe te voegen en die later toe te lichten. Het BAS gaf Virton uitstel tot maandag, waarna om 10u00 een nieuwe zitting per videoconferentie werd gepland. Zonder resultaat, want een dag later maakt Virton bekend geen licentie te krijgen. 'We zullen dinsdagavond nog communiceren over de stappen die we gaan nemen', klinkt het in een korte reactie. Het is nog niet duidelijk of Virton wel de licentie voor eerste amateurs op zak mocht steken.

15 miljoen euro schadevergoeding

Over die stappen communiceerde het niet veel later. 'Virton is vastbesloten om zich niet zo onrechtvaardig te laten behandelen. De club zal tot het uiterste gaan om de licentieweigering aan te vechten', klinkt het in een communiqué, enkele uren nadat het BAS had geweigerd de licentie op te sturen naar de Gaume.

De 1B-club kondigt een juridische drietrapsraket aan. Virton stapt naar de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) met het verzoek om voorlopige maatregelen te treffen om het licentiereglement te schorsen. Daarnaast spannen de Luxemburgers ook een rechtszaak aan bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel om de beslissing van het BAS te annuleren. Dat kan volgens Virton omdat de concurrentieregels geschonden zijn.

Tot slot dient Virton een schadeclaim in tegen de KBVB om alle investeringen van de club en de opgelopen schade in het licentiedossier te verhalen. De Luxemburgers eisen 10 tot 15 miljoen euro terug.

RWDM naar 1B

Treurnis dus in de Gaume, maar dolle pret in het Edmond Machtensstadion. Onder voorbehoud van een enorme wijziging in het competitieformat promoveert traditieclub RWDM naar 1B. De Molenbekenaren eindigden pas zesde in de eerste amateurklasse, maar omdat Thes (tweede), Heist (vierde) en Patro (vijfde) de 1B-licentie niet aanvroegen, komt RWDM nu wel in aanmerking om te promoveren. KMSK Deinze neemt de plek van Lokeren in, Seraing die van Roeselare en RWDM komt in de plaats van Virton.

Virton diende eind maart een onvolledig licentiedossier in. Het hoefde dan ook niet te verbazen dat de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) de club uit de Gaume op 8 april slechts nieuws gaf. Virton slaagde er niet in te bewijzen levensvatbaar te zijn in het seizoen 2020-2021. Heel wat bewijsstukken voor betalingen (lonen, RSZ, bedrijfsvoorheffing, belastingen, bondsschulden, stadionhuur en verzekeringen) ontbraken in het licentiedossier, net als een kosten- en inkomstenprognose en een vergelijk met vorig seizoen. Daarnaast beschikten niet alle trainers over de juiste diploma's, voldeed de club niet aan alle stadionvoorwaarden en slaagde Virton er niet in de garanties op tafel te leggen die het negatief bedrijfskapitaal van 2 miljoen euro konden dekken. Het team van eigenaar Flavio Becca reageerde furieus. Er werd klacht ingediend bij de Mededingingsautoriteit, Virton startte ook een procedure om de oneerlijke licentievoorwaarden aan te klagen en stapte ook naar het BAS om beroep aan te tekenen tegen de licentieweigering. Nadat Virton zich eerder als belanghebbende tussenkomende partij had gemeld in de licentieprocedure van RSC Anderlecht (wegens de betrokkenheid van Marc Coucke bij de overnameperikelen van KV Oostende en de dubbele rol van Wouter Vandenhaute), stapte de ploeg uit de Gaume ook mee in de BAS-procedures van Moeskroen en KV Oostende. Om toe te zien of de regels coherent werden toegepast. Advocaat Jean-Louis Dupont verdedigde de belangen van Virton in alle dossiers. In een urenlange zitting bepleitte hij woensdag de Luxemburgse zaak voor het BAS, maar meester Dupont moest uitstel vragen om een tiental extra stukken toe te voegen en die later toe te lichten. Het BAS gaf Virton uitstel tot maandag, waarna om 10u00 een nieuwe zitting per videoconferentie werd gepland. Zonder resultaat, want een dag later maakt Virton bekend geen licentie te krijgen. 'We zullen dinsdagavond nog communiceren over de stappen die we gaan nemen', klinkt het in een korte reactie. Het is nog niet duidelijk of Virton wel de licentie voor eerste amateurs op zak mocht steken. Over die stappen communiceerde het niet veel later. 'Virton is vastbesloten om zich niet zo onrechtvaardig te laten behandelen. De club zal tot het uiterste gaan om de licentieweigering aan te vechten', klinkt het in een communiqué, enkele uren nadat het BAS had geweigerd de licentie op te sturen naar de Gaume. De 1B-club kondigt een juridische drietrapsraket aan. Virton stapt naar de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) met het verzoek om voorlopige maatregelen te treffen om het licentiereglement te schorsen. Daarnaast spannen de Luxemburgers ook een rechtszaak aan bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel om de beslissing van het BAS te annuleren. Dat kan volgens Virton omdat de concurrentieregels geschonden zijn. Tot slot dient Virton een schadeclaim in tegen de KBVB om alle investeringen van de club en de opgelopen schade in het licentiedossier te verhalen. De Luxemburgers eisen 10 tot 15 miljoen euro terug.Treurnis dus in de Gaume, maar dolle pret in het Edmond Machtensstadion. Onder voorbehoud van een enorme wijziging in het competitieformat promoveert traditieclub RWDM naar 1B. De Molenbekenaren eindigden pas zesde in de eerste amateurklasse, maar omdat Thes (tweede), Heist (vierde) en Patro (vijfde) de 1B-licentie niet aanvroegen, komt RWDM nu wel in aanmerking om te promoveren. KMSK Deinze neemt de plek van Lokeren in, Seraing die van Roeselare en RWDM komt in de plaats van Virton.