Normaal had in tweede amateur A-reeks VK Ninove dit weekend de topper tegen de nummer twee (KRC Gent) gespeeld. Door de coronastop blijft het wat langer aan de leiding.

Maar ook een reeks hoger overstegen de eerste resultaten de ambitie; VK Ninove zette in op een rustig seizoen met een zevende of achtste plaats. Een goeie prestatie in de openingswedstrijd van dit seizoen en een uitzege bij titelkandidaat Zwevezele gaf de Ninovieters een boost, weet trainer Alan Haydock. De voormalige eersteklassevoetballer was vijftien jaar prof bij RWDM, La Louvière, FC Brussels en Tubize en stapte een jaar geleden in het Ninoofse project nadat het in de Denderstad hommeles was tussen de spelersgroep en toenmalig trainer Jean-Pierre Vande Velde, die de ploeg terug naar nationale had gehaald. Haydock ruilde reeksgenoot Wolvertem voor het dichter bij huis (hij woont in Halle, 15 kilometer verderop) gelegen Ninove, waar meer sportieve en financiële mogelijkheden waren. Dat heeft de club te danken aan bouwondernemer Patrick De Doncker, ooit de man achter de opgang van Eendracht Hekelgem (naar tweede klasse) en FCV Dender (van derde naar eerste klasse). Toen Jean-Pierre Vande Velde hem naar Ninove lokte, was hij echter al sinds 2010 uit het voetbal verdwenen. 'Maar het bleef kriebelen, en ons bedrijf, Bouwpunt De Doncker, is in Ninove gevestigd. Al is het niet de bedoeling dat deze club evenzeer van mij gaat afhangen als Dender destijds.'De Doncker zette eerst een sportieve structuur neer en vernieuwde de verouderde accommodatie. Er werd weer ingezet op scouting ('je moet weten welke spelers in de omgeving goed zijn') en hij haalde de toenmalige jeugdcoördinator van Dender naar Ninove, waar doorstroming naar het eerste elftal altijd moeilijk is geweest. Niet voor niets trok destijds ook Wesley Sonck alvroeg naar RWDM, zonder ooit in het eerste elftal van Ninove gespeeld te hebben.Vandaag heeft groenzwart een evenwichtig samengestelde kern, met een meerderheid van spelers die vanuit eerste provinciale mee zijn gegroeid. 'Op een stuk of twee na wonen ze allemaal in een straal van tien kilometer rond de stad', zegt De Doncker. 'Dat is uniek op dit niveau. Er wonen er zelfs een aantal in Ninove zelf.'Enkele spelers geven door hun ervaring een meerwaarde aan de groep, geeft de trainer aan. Dat geldt voor de 31-jarige spits Olivier Romero, die al zes keer scoorde in vier wedstrijden, en middenvelder Koen Persoons, ex-Eendracht Aalst, KV Mechelen en bekerwinnaar met Lokeren. 'Wat die op zijn 37e aan inzet toont en voor een voorbeeldfunctie heeft ... dat is formidabel', zegt Haydock, die geniet van zijn werk en de sfeer bij de koploper. 'Vergeet niet dat bijna alle spelers hier 's avonds komen trainen na een dagtaak, net als ik', zegt hij. 'Dan moet het ook plezant zijn, en is naast een stevige conditie - onontbeerlijk op dit niveau - ook een goeie sfeer belangrijk.' Hoewel hij in zeven jaar trainerschap al drie keer met een ploeg promoveerde, aast Haydock (44) niet meteen op een baan in eerste klasse. Zijn coachingstaak ('ik sta nog tussen de jongens, ik ben geen dictator') moet wat hem betreft de komende tijd combineerbaar blijven met zijn job als immobiliënmakelaar in het Pajottenland, dat net buiten de stadsgrenzen van Ninove begint.In afwachting geven de sportieve prestaties het stadje, dat een paar jaar geleden negatief in het nieuws kwam door de perikelen na de verkiezingen, weer een positieve boost, iets wat de toen erg verdeelde stad goed kan gebruiken.