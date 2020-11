Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een nieuw ruimtelijk plan voor een voetbalstadion en bedrijventerrein langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge klaar. Het vorige plan werd in oktober door de Raad van State vernietigd.

Het nieuwe plan moet volgens de N-VA-minister tegemoet komen aan de opmerkingen van de Raad van State. De raad had onder meer kritiek op de plannen met de voorziene parking. In de nieuwe plannen is sprake van een gelaagde parking en mag er maximaal 10 procent van de zone parkeerterrein worden.

De Vlaamse regering heeft het nieuwe plan principieel goedgekeurd. Het plan gaat nu voor advies naar de Raad van State. Die krijgt 30 dagen de tijd. Daarna kan de regering het definitieve plan vastleggen. "Er is in dit dossier al genoeg tijd verloren", zegt Demir. "Het is tijd dat Brugge, zijn bewoners en de Brugse voetbalsupporters het stadion krijgen wat ze verdienen".

