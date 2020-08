Dat de dorst van de Vlaamse sportfans na een maandenlange coronadroogte groot was, blijkt uit de hoge kijkcijfers van de Strade Bianche en de finale van de Beker van België.

Met in de namiddag/vooravond de Strade Bianche voor vrouwen en mannen en 's avonds de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp zou zaterdag 1 augustus een hoogdag worden voor de Vlaamse sportliefhebbers, snakkend naar livesport na de maandenlange sportlockdown.

Ze zaten dan ook in groten getale voor het tv-scherm. Hoe de Nederlandse Annemiek van Vleuten de Strade Bianche voor dames domineerde, werd bekeken door net geen 400.000 Vlamingen. Een aantal dat nog flink steeg toen Wout van Aert in Siena richting zijn allermooiste zege soleerde: tot gemiddeld 667.977.

Dat is het hoogste kijkcijfer voor de Italiaanse klassieker van de laatste jaren, terwijl die normaal begin maart gepland staat. Opvallend, want op een zonnige zomerdag, zoals afgelopen zaterdag, wanneer bovendien veel mensen met vakantie in het buitenland zijn, ligt het kijkersbereik doorgaans lager.

Ter vergelijking: toen Tiesj Benoot in 2018 won, keken er 614.835 wielerfans naar de Strade Bianche op Sporza, in 2019 waren dat er 547.440, toen Julian Alaphilippe de beste was.

Opmerkelijk: de Waalse sportliefhebbers lagen minder wakker van de koers: slechts 98.685 keken op La Une.

Bekerfinale

Ook de Belgische bekerfinale van zaterdagavond (aftrap om 20.30), met bijna 50.000 Club- en Antwerpfans die in plaats van in het Koning Boudewijnstadion thuis in hun bubbel naar hun tv keken, scoorde opvallend hoog: gemiddeld 872.568 kijkers. Alleen het zevenuurjournaal op VRT haalde vorige week enkele keren hogere cijfers.

De match tussen Club en Antwerp werd zelfs de op één na meest bekeken bekerfinale van de laatste tien jaar. Nochtans vonden alle vorige edities ook steevast op een gunstiger tijdstip in het jaar (eind maart of begin mei) plaats, qua kijkersbereik.

Alleen de bekerfinale tussen Club Brugge en Anderlecht - niet toevallig ook een topaffiche - op zondagavond 22 maart 2015 (aftrap om 18.30 uur), haalde nog meer livekijkers dan die van afgelopen zaterdag: gemiddeld toen 1.280.395.

Ter vergelijking: de eindstrijd van de bekercampagne 2018/19, tussen AA Gent en KV Mechelen, lokte op 1 mei 2019 (aftrap om 14.30 uur) 'slechts' 561.153 voetbalfans naar één.

De finale van het jaar ervoor, tussen KRC Genk en Standard, haalde een kijkcijfer van 743.007.

