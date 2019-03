Vlamingen bij KAS Eupen: Japans leren en stierengevechten kijken

S/VM: Aspire nam Eupen over om jong talent te laten rijpen. Wie waren de beste voetballers die je hier de afgelopen drie jaar zag passeren?

BLONDELLE: 'Ik was verbaasd hoe snel Henry Onyekuru de stap naar de top heeft gezet. Die kwam hier als een jong talent, maar bewees ons al diensten in het promotiejaar in zijn eerste seizoen in tweede klasse. Als je ziet dat die nu bij Galatasaray gewoon mee speelt, sta ik daar van te kijken. Eric Ocansey en Lazare Amani zijn nog grotere talenten. Misschien heeft men Lazare hier een beetje te snel opgehemeld toen hij zo goed voetbalde. Mamadou Sylla vond ik ook een heel goeie spits. Ik had echt verwacht dat hij het bij Gent zou maken.'

VAN CROMBRUGGE: 'Jong talent krijgt hier meer tijd om zich te ontwikkelen. In het begin in eerste klasse speelden we met een aanvalsduo met Sylla en Florian Taulemesse. Dat liep niet zo goed. Maar Sylla mocht gewoon blijven staan, en Taulemesse, nochtans onze topschutter in het promotiejaar, ging uit de ploeg, waarna men opteerde voor een duo Sylla-Onyekuru. En dat werkte plots wel.'

S/VM: Is dit een moeilijke of net een fijne club om voor te spelen?

BLONDELLE: 'Absoluut een fijne club. Ik schrok wat hier allemaal voor de spelers gedaan werd. Maaltijden, afzonderingen voor de wedstrijden: het was allemaal tiptop in orde, hoewel we maar in tweede klasse speelden. Dat vond en vind je bij veel eersteklasseclubs niet terug. Nu nog vertrekken we de dag voor een uitwedstrijd na de training, en overnachten ter plaatse, behalve voor de paar korte verplaatsingen naar STVV of Standard. Ik kan me niet voorstellen dat iemand uit een bepaald land, een bepaalde cultuur, een bepaalde religie, die om het even welke taal spreekt, zich hier niet snel thuis voelt. Deze club staat open voor alle nationaliteiten en alle culturen. Iedereen kan hier zichzelf zijn.'

VAN CROMBRUGGE: 'Je leert hier ook van alles bij. Zo kennen we dankzij onze Japanse spits Yuta Toyokawa, de meest professionele van ons allemaal, het Japanse woord tenga (erotisch seksspeeltje, nvdr). Ideaal voor eenzame jongens (grijnst), een mooi verjaardagscadeau ook. Wasabi ken ik dankzij hem ook. Ik nam meteen een hele hap in mijn mond, die meteen in brand stond. En ik had geen drinken mee.'

BLONDELLE: 'Ik herinner me dat ik, toen ik hier aankwam, niemand kende, maar meteen werd opgevangen door de Spanjaarden hier. Voor ik het besefte, zat ik bij hen thuis naar stierengevechten op tv te kijken, een beetje tot mijn afgrijzen, terwijl zij me uitlegden waarom het hen zo fascineerde.'