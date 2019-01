Vlammen met de Flames: een week in het spoor van de nationale vrouwenploeg op stage

Als de nood hoog is, kan er altijd worden gerekend op de reddende engels Hubert De Neef en Rudy Vanderelst. In de lobby van het Martin's Redhotel in Tubeke, de uitvalsbasis van alle nationale ploegen van de Belgische voetbalbond, worden de materiaalmannen net voor de afreis naar de luchthaven richting Charleroi aangeklampt door vele van de 23 aanwezige Belgische internationals. Want een streefcijfer van 20 kilogram per koffer, dat hadden een aantal van de Red Flames en high potentials (talenten in de leeftijdscategorie van 1996-2001) niet voorzien. Bij sommigen verschijnt er een gewicht van 23 tot 25 kilogram. Zo moet doelvrouw Justien Odeurs een aantal van haar zeven paar keepershandschoenen versassen naar de koffer van een ploegmaat. Uiteindelijk moet nog een extra gewicht van 366 kg mee, verdeeld over 48 koffers. Daarbij ook vijftig ballen, exemplaren die sinds het EK van 2017 in Nederland - waar België in groep A derde werd na Nederland en Denemarken, maar voor Noorwegen - leuke herinneringen opleveren én bovendien kwalitatief aan de norm voldoen.

