Na weken van getouwtrek, officialiseerde RSC Anderlecht de komst van Michel Vlap (22). De Nederlandse creatieve middenvelder moet de nieuwe dirigent worden en is de eerste grote transfer sinds de komst van Vincent Kompany.

De 22-jarige Nederlander ondertekent een contract voor vijf seizoenen."Ik ben heel blij met deze transfer", reageert Vlap. "Uit de gesprekken met de club bleek meteen dat ze me er heel graag bijwilden. Dat gaf een goed gevoel. RSC Anderlecht is een uitdaging die ik moet aangaan. Ik weet dat ik het in me heb om hier te slagen. Ik hoop de fans heel wat mooie momenten te kunnen bezorgen."

Duo Verschaeren-Vlap

"Na lange onderhandelingen ben ik verheugd Michel te mogen verwelkomen bij RSC Anderlecht", licht Sportief Directeur Michael Verschueren toe. "Hij bezit de kwaliteiten om een zeer grote speler te worden en zal van grote meerwaarde zijn voor het team. Ik kijk ernaar uit om de impact van het duo Yari Verschaeren-Michel op de kwaliteit van ons voetbal te ontdekken."

Vlap maakte in november 2016 zijn debuut in de hoofdmacht van Heerenveen. Sindsdien kwam hij tot 65 officiële duels. Hij tekende in die periode voor 21 doelpunten. Afgelopen seizoen volgde de volledige ontbolstering met zestien treffers en zes assists in de Eredivisie.