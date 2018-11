Voetbal in de Groote Oorlog: 'Ieder bataljon had zijn eigen elftal'

De zomer van 1914. De Eerste Wereldoorlog is net uitgebroken. De 28-jarige HectorTortenGoetinck, legendarische linksbuiten van FC Brugeois, nu Club Brugge, moet naar het front. Den dag dat we optrokken, hadden wij nooit gedacht dat wij zooveel gingen voetballen, schrijft hij later in zijn boek Voetbalanecdoten. Vlak na de Duitse inval in België is de voetbalbedrijvigheid eerst even stilgevallen, maar al gauw wordt in bezet België weer her en der een balletje getrapt. Ook achter het front rolt de bal. Op veilige afstand van de frontlinie wordt voetbal voor menig soldaat en burger een manier om alle ellende eventjes te verdringen en het moreel op te krikken. Goetinck: Elk regiment, elk bataljon, elke compagnie, ja zelfs ieder peloton had zijn voetbalelftal aan den IJzer.

