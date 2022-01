Vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw samen. Datzelfde Overlegcomité nam eind december de beslissing om prof- en amateurvoetbalwedstrijden met publiek niet meer toe te laten. Een maatregel die loopt tot 28 januari. De mogelijkheid bestaat dat die beslissing echter vrijdag herzien wordt. Bij Voetbal Vlaanderen hopen ze dat dit effectief het geval is zodat er dus opnieuw zou kunnen gevoetbald worden met publiek, dit vanaf het weekend van zaterdag 29 en zondag 30 januari.

'Sowieso komen de eerste ploegen vanaf 1e nationale (amateurvoetbal) tot en met 4e provinciale dit weekend nog niet in actie, ook al beslist het Overlegcomité dat het voetbal met publiek opnieuw mag met onmiddellijke ingang. We kunnen echter niet verwachten van onze clubs dat zij zich op enkele uren of dagen klaarstomen voor een wedstrijd met publiek. De twee speeldagen die reeds uitgesteld werden, het weekend van 15 en 16 januari en 22 met 23 januari, zijn respectievelijk verplaatst naar 27 februari en 17 april', legt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen, uit. 'Indien het Overlegcomité vrijdag het licht op groen zet voor voetbalwedstrijden met publiek, gaan we eerst kijken in welke hoedanigheid dat kan gebeuren.'

'Na de beslissing van het Overlegcomité komt het bestuur van Voetbal Vlaanderen samen om de situatie van de maatregelen te evalueren', gaat hij verder. 'Er is een verschil bij een beslissing die 200 mensen langs het terrein toelaat of een goedkeuring met 1.000 of een onbeperkt aantal toeschouwers in een stadion. Is dat laatste het geval, dan is er geen enkele discussie mogelijk. In het andere geval is het afwachten of het financieel rendabel is voor onze amateurclubs om een heropstart te doen. Die beslissing kan er echter pas komen na de beslissing van het Overlegcomité op vrijdag', besluit De Klerck.

