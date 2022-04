Voetbal Vlaanderen wil haar steentje bijdragen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De federatie roept haar clubs op oude voetbalnetten te doneren. Die kunnen als camouflagenetten gebruikt worden bij het vervoeren van hulpgoederen. De actie is een initiatief van de lokale werkgroep Puurs-Debica.

"Voetbal Vlaanderen wil samen met haar clubs en community hun maatschappelijke rol opnemen"; legde woordvoerder Nand De Klerck uit. "Dit is een concrete actie waar we graag aan meewerken. Veel clubs vernieuwen hun doelnetten toch op het einde van het seizoen, mogelijk kunnen ze dit iets sneller doen om de slachtoffers van de oorlog te helpen." Eerder besliste de federatie al dat minderjarige Oekraïense spelertjes welkom zijn op de Vlaamse voetbalvelden via een vereenvoudigde aansluitingsprocedure. De lokale werkgroep Puurs-Debica zamelt al sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne spullen in. Debica is een Pools stadje dat op 100 kilometer van de Oekraïense grens ligt en al 40 jaar lang partnerstad is met Puurs-Sint-Amands. In het kader van deze samenwerking worden verschillende goederen naar Debica opgestuurd.

