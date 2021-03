De voorbij vier jaar groeide het aantal voetballende meisjes in Vlaanderen met 35 procent tot 28.000 speelsters. Om nog meer vrouwen aan het voetballen te krijgen, lanceert de Vlaamse amateurvleugel van Voetbal Vlaanderen het merk 'Futballista'.

'We zijn ervan overtuigd dat de voetballende meisjes zich kunnen identificeren met "Futbalista"', vertelt coördinator van het project Niki De Cock.

Op dit moment zijn er 28.000 voetballende meisjes, een groei van 35 procent op vier jaar tijd. Voetbal Vlaanderen stelt bovendien vast dat de gemiddelde leeftijd waarop meisjes starten met voetballen, steeds lager ligt. De gemiddelde leeftijd van het startende meisje is 9,4 jaar (bij de jongens 8,1) terwijl dit 2 jaar geleden nog 10 jaar was. Daarmee is het aandeel vrouwelijke leden binnen Voetbal Vlaanderen in de voorbije beleidsperiode 2016-2020 gestegen van 7,5 procent naar 8,8 procent, terwijl het totaal aantal leden ook toeneemt. Van de nieuwe aansluitingen was vorig jaar 13 procent vrouwelijk. 'Meer en meer meisjes in Vlaanderen staan hun voetbalmannetje op en naast het terrein', zegt Stefan Verheyen, Grassroots Manager binnen Voetbal Vlaanderen. 'Het zijn allemaal cijfers die aantonen dat ook meisjes een hart voor voetbal dragen en dat zij de afgelopen jaren de goesting in voetbal hebben ontdekt via de regionale clubwerking of promotionele activiteiten van de federatie.'

Meer voetballende meisjes, meer vrouwen in bestuur

Toch wil Voetbal Vlaanderen nog drempels verlagen, want bijna een kwart van de meisjes start pas met voetballen na hun 12. Met Futbalista, een merk dat tegelijkertijd passie, stoerheid, vriendschap, beleving en flair moet uitstralen, wil Voetbal Vlaanderen een meisjes- en vrouwvriendelijker omgeving creëren in de Vlaamse voetbalclubs, die aangepast is aan elke leeftijd, ambitie, motivatie en niveau.

Het beleidsplan 2021-2024 schrijft een aantal doelstellingen voor. Zo wil Voetbal Vlaanderen elk jaar 16 procent meer voetballende meisjes tot en met 18 jaar en 6 procent meer vrouwen ouder dan 18 jaar aan het sjotten krijgen. Bovendien moet 60 procent van de clubs met jeugdwerking tegen eind 2024 een vrouw in een relevante, verantwoordelijke clubfunctie hebben. De helft van die clubs moet ook een opleidingsplan hebben met specifieke aandacht voor meisjes. Daarnaast wil Voetbal Vlaanderen vanaf 2024 in elke provincie een jeugdreeks U16 en/of U20 voor exclusieve meisjesteams organiseren, moet 40 procent van de clubs dan ook een volwassen vrouwenteam in competitie hebben en moet het aantal vrouwelijke trainer

