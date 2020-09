'We begrijpen dat gezondheid en preventie belangrijk zijn, maar voetbalsupporters zijn géén toeschouwers, liefhebbers of consumenten. Wij zijn supporters', denkt Dirk Vos, supporter van KAA Gent.

De voorbije nacht droomde ik van heerlijke stoverij, zoals mijn vader die maakte. Snel dichtgeschroeid vlees, geblust in Rodenbach. Perfect gekruid en lang stovend. 's Ochtends proefde ik geen stoverij en mijn maag was leeg. Zo is het ook met voetbal zonder supporters. Het is niet echt, het is ... niets. We begrijpen dat gezondheid en preventie belangrijk zijn, maar voetbalsupporters zijn géén toeschouwers, liefhebbers of consumenten. Wij zijn supporters. Ik herinner me de allereerste keer dat ik als snotneus naar een wedstrijd ging. Dat was magie, dat was passie. Alles draaide om één ding: de emotie van erbij te zijn. Diezelfde emotie beleefde ik ook toen ik Bob Dylan voor het eerst live zag optreden. Voetbal is zelfs méér dan dat. Je beleeft de wedstrijd, maar je bent er ook deel van. Je beïnvloedt de match, je hoort, je voelt wat er gebeurt en je stuurt het mee aan. De 12e man speelt mee. Rondom je staan mensen met dezelfde emoties. Wanneer je ploeg scoort, val je in elkanders armen. Dopper, student, arbeider of chirurg, het kan niemand iets schelen. Wanneer het slecht gaat, troost je elkaar. Je drinkt een glas en je maakt je analyse. Niets valt te vergelijken met de energie die je voelt wanneer het stadion langzaam volloopt. Het is net als de trilling die je ervaart alsof een monster uit zijn slaap ontwaakt. Soms hoor hoe de massa haar adem inhoudt wanneer je een speler ziet doorbreken op weg naar het doel. De gezangen die zo typisch clubgebonden zijn. Samen euforisch wezen en gemeenschappelijk een nederlaag dragen. Iedereen heeft situaties gezien waarbij een ouder voor de eerste keer zijn dochter of zoontje meeneemt. Het supporterswezen heeft een belangrijke sociale functie. Wedstrijden verlopen anders wanneer er supporters bij zijn. Van beide ploegen, anders is het ook maar een koude soep. Daar kan een scherm niet aan tippen. Je zit ervoor met een pintje en je kijkt naar iets. Helemaal erg wordt het wanneer men een wedstrijd in een leeg stadion uitzendt en er supportersgeluiden overheen plakt. Laat dit nooit het nieuwe normaal worden. Toch hebben ook wij met onze supportersclub de eerste matchen in ons supporterslokaal uitgezonden op groot scherm. We hebben de vele tientallen regels van het draaiboek gerespecteerd en we evalueren die elke keer opnieuw. Maar dat is niet wat we willen. Het is cinema. Het is niet echt. Dirk Vos