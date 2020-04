Wat doet een analist nu er geen voetbal is? Hetzelfde als u misschien: 'Ik ga vanmiddag maar opnieuw het gras maaien.'

Normaal zijn april en mei drukke maanden - met de Champions League en de play-offs in de Jupiler Pro League - voor Wim De Coninck, analist voor Proximus, maar dat is allemaal weggevallen. Dat geldt ook voor zijn theatershow Den boer op, die vorige zomer startte tijdens de Gentse Feesten, en vanwege de algemene bijval ook de voorbije maanden doorgingen. Fietsen in competitieverband zit er ook niet meer in: De Coninck gooide zich na een actieve voetbalcarrière op een tweede sportloopbaan en ontwikkelde zich tot een succesvol amateurliefhebber in de regionale wedstrijden. Door de coronacrisis kwam zijn leven als het ware van de ene dag op de andere tot stilstand. Dat heeft zijn impact, vooral financieel, maar ook op het moraal: 'Ik ga vanmiddag voor de tweede keer mijn gras maaien en verticuteren. Wat kan een mens anders? Mijn boekhoudster zei al: het is nu misschien tijd om zelf te leren boekhouden. Het is vreemd hé, dit leven. Ik zie ook vreemde dingen. Mensen die plots verwoed aan het sporten slaan, zonder veel uitrusting. Ik kwam de voorbije dagen bij vier, vijf graden mensen in korte broek en korte mouwen tegen op de fiets. En maar trappen om warm te blijven. Dat is pas om ziek te worden. Iedereen is uit zijn normale doen, zo lijkt het. Laat dit maar snel voorbij zijn.'