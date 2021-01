Alle amateurcompetities voor mannen en vrouwen, die momenteel wegens de coronapandemie stilliggen, worden dit seizoen met onmiddellijke ingang stopgezet. Dat heeft de crisiscel van de Belgische voetbalbond, waarin de KBVB, de Pro League en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF zijn vertegenwoordigd, maandag gemeld. Jeugdvoetbal tot en met de U13 blijft wel nog mogelijk.

Op 12 januari schoof de crisiscel, waarin de KBVB, de Pro League en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF zijn vertegenwoordigd, een beslissing over de in februari geplande heropstart van de competities nog uit. Maar omdat er op het Overlegcomité van afgelopen vrijdag geen versoepelingen op de coronamaatregelen waren aangekondigd, werd unaniem beslist om een streep door de amateurcompetities te trekken.

'Het was de enige mogelijke beslissing in het licht van de gezondheidsmaatregelen', klinkt het in een communiqué van de KBVB. 'Covid-19 heeft een enorme impact op het voetbal. Honderdduizenden spelers kunnen hun favoriete sport niet beoefenen. Voor de clubs zijn de gevolgen organisatorisch en financieel enorm. De KBVB is zich bewust van de moeilijke financiële situatie waarin de clubs verkeren.'

Om de amateurclubs financieel te steunen, werd op de vergadering van de crisiscel overeengekomen om de bondsbijdragen te schrappen voor de maanden waarin niet gevoetbald mag worden. In totaal trok de KBVB zo al ongeveer 8 miljoen euro aan steun uit.

In december 2020 had de crisiscel nog beslist de seniorencompetities te laten hernemen vanaf 14 februari. Enkel de heenrondes zouden afgewerkt worden, tenminste als er vanaf 16 januari opnieuw in groep zou getraind kunnen worden. Er kwamen echter geen versoepelingen, waardoor er nu definitief een kruis gemaakt moet worden over het amateurseizoen. Voorafgaand aan het seizoen 2020-2021 was rekening houdend met een nieuwe coronagolf een overgangsregel goedgekeurd, die voorzag dat een blanco seizoen geen sportieve gevolgen zou hebben. Alle rangschikkingen zijn geannuleerd, er zijn geen kampioen, stijgers noch dalers.

Concreet betekent dit dat de Beker van België, 1A, 1B en de Women's Super League de enige competities zijn die zullen worden voortgezet. In de bekercompetities voor vrouwen en het futsal zal er geen winnaar zijn.

