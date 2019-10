De Belgische voetbalbond (KBVB) wil van de wedstrijd tegen San Marino donderdag een feestelijke maken. Als de Belgen minstens een punt pakken, is de kwalificatie voor Euro 2020 een feit.

De kwalificatie voor Euro 2020 is haast een feit. De Rode Duivels hebben nog maar één puntje nodig en met nog matchen tegen onder meer San Marino en Kazachstan moet dat een eitje worden. Donderdag moet dat normaal gezien al binnengehaald worden tegen San Marino. De dwergstaat is de allerlaatste op de FIFA-ranking en dus verwachten we een grote overwinning. En dat wil de KBVB vieren. Het plant onder meer vier verschillende dj-sets voor en na de wedstrijd, een fandorp dicht bij het stadion, een flashmob in het stadion én een fanfare. Bovendien komt er ook nog een fotobooth om de herinneringen aan de match vast te leggen en zijn er nog enkele opblaasbare voetbalanimaties zoals FootTennis, FootBowling, FootPole en een Pannakooi. Én er is ook nog een Kids Village voor de allerkleinsten. Genoeg te doen dus in en rond het stadion.

De Rode Duivels kunnen zich donderdag voor de vierde opeenvolgende keer plaatsen voor een groot toernooi na het WK van 2014, het EK 2016 en het WK in 2018. De heenwedstrijd tegen San Marino werd een ontgoochelende 0-4 overwinning. Hopelijk voor het feest wordt die overwinning donderdag veel ruimer. Voor de match zijn ondertussenal zo'n 34.000 tickets verkocht. De verwachting is dat er 38.000 mensen naar de match komen kijken. Zondagmiddag spelen de Rode Duivels in en tegen Kazachstan.