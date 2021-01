De voor februari geplande heropstart van het amateur- en jeugdvoetbal in ons land komt in het gedrang. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag na de eerste crisiscel van 2021 vastgesteld. 'Tenzij de sanitaire situatie snel verandert, is de kans op een blanco seizoen in het amateurvoetbal erg groot', klinkt het.

De crisiscel van de Belgische voetbalbond, waarin de KBVB, de Pro League en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF zijn vertegenwoordigd, komt op 25 januari opnieuw samen. Dan zal definitief de knoop doorgehakt worden over het al dan niet afwerken van de amateurcompetities. Tenzij er op het Overlegcomité van 22 januari alsnog versoepelingen uit de bus komen, lijkt de definitieve stopzetting van het amateurvoetbal onafwendbaar.

In december 2020 had de crisiscel nog beslist de seniorencompetities te laten hernemen vanaf 14 februari. Enkel de heenrondes zouden afgewerkt worden, tenminste als er vanaf 16 januari opnieuw in groep zou getraind kunnen worden. Er kwamen vorige week echter geen versoepelingen en dus moet het hernemen van de collectieve trainingen uitgesteld worden. Vorige maand werd ook beslist dat de jeugd vanaf 6 februari opnieuw wedstrijden zou kunnen spelen, maar ook dat lijkt onhaalbaar.

Voorafgaand aan het seizoen 2020-2021 was rekening houdend met een nieuwe coronagolf een overgangsregel goedgekeurd, die voorzag dat een half afgewerkt seizoen bindend is. De eindrangschikking zou dan ook de normale gevolgen hebben: het aanduiden van een kampioen, stijgers en dalers. Mocht er nu toch een kruis gemaakt worden over het seizoen heeft dat geen sportieve gevolgen. In dat geval zijn er geen stijgers of degradanten.

In het jeugdvoetbal (spelers tot 17 jaar) mogen sinds eind oktober door de coronapandemie geen wedstrijden meer afgewerkt worden. Twee weken eerder hadden de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF ook de seniorencompetities tijdelijk stopgezet.

