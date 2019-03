Voetbalbond wil Koning Boudewijnstadion volledig renoveren

Donderdag start voor de Rode Duivels de kwalificatiecampagne voor het EK, dat in de zomer van 2020 over heel Europa wordt georganiseerd, met als apotheose de eindstrijd in Londen. Overal in Europa, behalve in de hoofdstad van Europa.

U weet wel waarom, na de eindeloze discussies over de bouw van een nieuw stadion/de renovatie van het verouderde Koning Boudewijnstadion, dat al een keer werd gerenoveerd naar aanleiding van Euro 2000.

De eerste gast in Brussel op weg naar dat EK is morgen Rusland, 50e op de wereldranking. Begin februari kondigde fanclub 1895 aan dat de Rode Duivels hun vijf kwalificatiewedstrijden in het Koning Boudewijnstadion afwerken. Dus ook de thuismatchen tegen voetbaldwergen als Kazachstan (117 op de FIFA-ranking) en San Marino (op plaats 211, de hekkensluiter van de ranking), die niet, zoals in het verleden, naar een kleiner clubstadion verhuizen.

Een en ander past in een charmeoffensief richting Brusselse overheden, nu is beslist voluit te gaan voor de renovatie van het Koning Boudewijnstadion. KBVB en Memorial Van Damme, zoals Bob Verbeeck dinsdag officieel aankondigde.

Nieuwe coalitie

Toen de bouw van het nieuwe Eurostadion nog op de agenda stond, werd de renovatie van het Koning Boudewijnstadion afgedaan als te moeilijk om in te passen in het NEO-shoppingproject van de groep Unibail-Besix-CFE. Maar inmiddels is dat project vergelijkbaar met het Uplacedossier: de plannen worden immers voortdurend hertekend en de protesten zijn groot vanwege de levensomgeving in de buurt.

Daarbij speelt ook de vernieuwde politieke coalitie in de stad Brussel. De liberalen van MR en Open VLD, voorstanders van een ruim NEO zonder stadion, werden gewipt. PS, Ecolo, Change (ex-SPA) en DéFi (ex-FDF) staan nu aan het roer. Zij zijn voor een NEO light, (als dat er al komt) mét behoud van het stadion. KBVB en Memorial sluiten zich daar nu bij aan.

Kostprijs

Hoe 'diep' de renovatie gaat, hangt af van het beschikbare geld. Bond, atletiek en stad willen participeren, maar niet de hele kostprijs dragen. In tempore non suspecto schatte het West-Vlaams bureau Goedefroo + Goedefroo de renovatiekosten optimistisch op iets boven de 100 miljoen euro. Toen Brussel nog niet afgevoerd was als organisatiestad voor EURO 2020 ontwikkelde Besix al eens een ander plan, dat boven de 200 miljoen euro kwam.

Een en ander werd eind juni 2018 nog eens door Didier Reynders in de media gebracht. Hij had het over een renovatieplan waarbij de atletiekpiste verplaatst zou kunnen worden, en het grasveld in de bodem zou verdwijnen, bij het organiseren van atletiekmeetings of concerten. Een dak moet de last voor omwonenden verminderen.

Besix, partner van Unibail in onder meer NEO, is kandidaat-bouwheer, maar als de financiering gebeurt met overheidsmiddelen, moet er een aanbesteding komen. Wie weet springt Ghelamco dan opnieuw in de dans.

Veel hangt af van de komende federale verkiezingen, de nieuwe coalitie en hoeveel centen die ter beschikking stelt.