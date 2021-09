Ivan De Witte (74) en Michel Louwagie (65), de sterke mannen van AA Gent, bereiden een mogelijk overname van de voetbalclub voor. Dat berichten De Tijd en L'Echo zaterdag.

'Door de veranderde context in het voetbal - waar het grote geld regeert - lonkt De Witte naar extern kapitaal, via een investeerder of een volledige overname. Dat het bij een managementwissel blijft, is uitgesloten', zo citeert De Tijd een bron dicht bij het dossier.

Er zijn al contacten geweest met een rijke Amerikaanse investeerder en in eigen land met de eigenaar van Cookware, het bedrijf boven het pannenmerk Greenpan. Het dossier zou wel nog in een verkennende fase zitten: er is nog geen structureel verkoopproces opgestart. Een overnameprijs is niet bekend.

De Witte controleert 25 procent van AA Gent, Louwagie 15 procent. Daarnaast zit 40 procent van de club bij een tiental bestuurders en 20 procent bij leden van de vroegere vzw en de stad Gent. De vzw is in 2016 omgevormd tot een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (met sociale dimensie).

