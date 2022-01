De voetbalcompetities bij de amateurs gaan in het hele land weer van start vanaf vrijdag 28 januari. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) zaterdag bevestigd.

Het Overlegcomité nam eind december de beslissing om prof- en amateurvoetbalwedstrijden met publiek niet meer toe te laten om de oprukkende omikronvariant van het coronavirus een halt toe te roepen. De KBVB besliste hierop, in samenspraak met de taalvleugels, om de wedstrijden bij de amateurs minstens tot 28 januari uit te stellen.

Het Overlegcomité bracht vrijdag echter goed nieuws en vanaf volgende week vrijdag kunnen voetbalwedstrijden in principe opnieuw met publiek plaatsvinden, al is dat voorlopig nog beperkt tot 70 procent van de volledige capaciteit. Het sein voor de KBVB om de competities bij de amateurs vanaf die datum te laten hervatten.

De KBVB en de taalvleugels melden ook dat het bestaande coronaprotocol blijft gelden. Spelers die in de loop van de maand januari werden aangetrokken door een club en in principe niet speelgerechtigd zijn voor wedstrijden die initieel gepland stonden op een moment voor hun transfer (maar die collectief uitgesteld werden door corona) zullen toch speelgerechtigd zijn wanneer de wedstrijden van dit weekend en de afgelopen twee weekends worden ingehaald.

Het Overlegcomité nam eind december de beslissing om prof- en amateurvoetbalwedstrijden met publiek niet meer toe te laten om de oprukkende omikronvariant van het coronavirus een halt toe te roepen. De KBVB besliste hierop, in samenspraak met de taalvleugels, om de wedstrijden bij de amateurs minstens tot 28 januari uit te stellen. Het Overlegcomité bracht vrijdag echter goed nieuws en vanaf volgende week vrijdag kunnen voetbalwedstrijden in principe opnieuw met publiek plaatsvinden, al is dat voorlopig nog beperkt tot 70 procent van de volledige capaciteit. Het sein voor de KBVB om de competities bij de amateurs vanaf die datum te laten hervatten. De KBVB en de taalvleugels melden ook dat het bestaande coronaprotocol blijft gelden. Spelers die in de loop van de maand januari werden aangetrokken door een club en in principe niet speelgerechtigd zijn voor wedstrijden die initieel gepland stonden op een moment voor hun transfer (maar die collectief uitgesteld werden door corona) zullen toch speelgerechtigd zijn wanneer de wedstrijden van dit weekend en de afgelopen twee weekends worden ingehaald.