Voetbaldocu zet kwestie van gedumpte Afrikanen op agenda: 'De angel moet er ginder uit'

'Sideline' is geregisseerd door Maarten Goffin, Joost Wynant en Louis Pons met het productiehuis Visualantics en met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). 'Deze documentaire is géén aanklacht tegen de voetballers zelf en ook niet tegen makelaars,' benadrukt Goffin tegenover Sportmagazine.be. 'Het is een waarschuwing over praktijken van malafide zelfverklaarde managers, mensensmokkelaars in feite'.

Goffin bouwde als acteur bekendheid op door zijn hoofdrol van Farouk in de VTM-reeks Spitsbroers en gastrollen in onder andere Vermist (VIER), Witse (Eén) en diverse sketchprogramma's. Maar de in Brazilië geboren Vlaming heeft ook zelf een voetbalverleden en is een van de 'We Believe'-ambassadeurs van Waasland-Beveren.

'Het thema interesseert me al sinds de periode van de Ivoriaanse invasie bij Beveren. Zij kwamen toen van de academie van Jean-Marc Guillou, maar veel voetballers komen hier op een meer rock-'n-roll-manier terecht. Toen ik enkele jaren geleden samen met Joost Wynant met ons theatergezelschap Bleeding Bulls in Burkina Faso was, vroegen veel Afrikanen ons daar: "Kunnen jullie ons niet naar Europa krijgen?" Ze wilden veel liever voetballer zijn. Die voetbaldroom is daar zo ontzettend groot.'

'De kruimels zijn hier groter dan de broden in Afrika'

'De onderbuik van het voetbal', zo omschrijven de makers zelf het thema. De documentaire volgt een aantal Afrikaanse voetballers die met mooie praatjes naar België gelokt zijn, maar hier in de steek werden gelaten of op een zijspoor belandden. Op pleintjes in de grootsteden, zoals in de wijk Luchtbal in Antwerpen, blijven ze trainen in de hoop op die grote doorbraak.

Delen Falen is geen optie, terugkeren ook niet

Goffin: 'Wat me het meest is bijgebleven: die jongens geven nooit op. Ze hebben geen club, geen netwerk en vaak zelfs geen papieren, maar ze blijven er rotsvast in geloven dat ze ooit een profcarrière in Europa zullen uitbouwen. Falen is geen optie, terugkeren ook niet. "De kruimels zijn hier groter dan de broden in Afrika". Een uitspraak van Aloys, één van de personages in de film, uit Kameroen. Hem werd een test bij Anderlecht beloofd, maar hij heeft de club nooit gezien. Letterlijk in de zak gezet.'

Academies

'Veel van die voetballers denken dat ze de volgende Sadio Mané, Yaya Touré of Didier Drogba worden, maar die kans is natuurlijk bijzonder klein. Een van de problemen is ook dat de vele academies in Afrika niet complementair zijn met het Europese voetbalsysteem. Zij focussen op bepaalde aspecten, maar leveren zelden complete voetballers af.'

De rode draad doorheen de documentaire is Moses Adams. Een voormalige Nigeriaanse international die in 2007 een profcontract tekende bij toenmalig eersteklasser Westerlo - en daar ook speelde en scoorde - maar na een langdurige blessure moest vaststellen dat zijn voetbalcarrière verleden tijd was. Hij is nu zelf makelaar geworden en startte een kleine academie in zijn geboortestad Kaduna, waar hij spelers probeert klaar te stomen voor een test in Europa. Op die manier maakt hij in feite deel uit van de carrousel die hij zelf verafschuwde.

'Moses heeft met zijn academie wel stappen vooruit gezet en intussen een aantal jongens afgeleverd die slagen in Europa,' countert Goffin. 'Een aantal van hen zitten in Zweden, Rusland en ook in België. Hij is dus wel op zijn pootjes terecht gekomen en werkt op een legale manier. Een van de spelers kreeg trouwens een testperiode bij Waasland-Beveren, dat betekent toch dat ze hem vertrouwen. We hebben het traject van de test gefilmd. Of het jonge talent al dan niet slaagde in zijn test laten we open, dat zie je in de film.'

Sensibilisering

De problematiek schetsen is één ding, maar kan er ook iets veranderen? Goffin is ervan overtuigd dat er een en ander aan het bewegen is. 'In de marge van de voorstelling van onze documentaire op het Filmfestival van Oostende deze week was er een debat met onder anderen Moses Adams en KVO-directeur Patrick Orlans. Daaruit bleek dat iedereen een verschillend standpunt heeft, dat zijn waarde heeft. Het is natuurlijk een heel complexe materie. Volgende week worden we verwacht op het kabinet van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) om de problematiek uit te leggen en te overleggen wat we eraan kunnen doen'.

Delen De angel moet er in Afrika zelf uit

Goffin geeft zelf een suggestie: waarom zetten de Belgische clubs geen samenwerking op poten met enkele clubs in bepaalde Afrikaanse landen? 'Zo kan je duidelijk afspreken dat alleen spelers van die clubs een kans kunnen krijgen om naar Europa te komen en weten omgekeerd de jongens in die landen dat ze alleen bij die clubs hun geluk kunnen beproeven. Wie daar niet slaagt, weet dat hij best zijn Europese voetbaldroom opbergt.'

Het is dan ook de bedoeling dat onze clubs investeren in die zogenaamde satellietclubs. 'Je moet die spelers voorbereiden op het Europese systeem. Het heeft geen zin van ze ginder op te pikken voor een test van drie weken hier in Europa. Voor veel van hen is dat een cultuurshock, ze blokkeren helemaal terwijl hun leven er bij wijze van spreken vanaf hangt. De Belgische clubs zouden dan scouts naar ginder kunnen sturen om een en ander op te volgen. De angel moet er ginder uit.'

Sideline wordt dinsdag voorgesteld in negen bioscoopzalen in verschillende steden, waaronder Cartoons in Antwerpen, Sphinx in Gent en ZED in Leuven. Meer info op sideline.be.

Bekijk de trailer: