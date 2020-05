Hoofdredacteur Jacques Sys ziet de nabije toekomst van het voetbal niet rooskleurig in en hoopt dat de Pro League ook eens naar de spelers zal kijken.

Zou het volgende vrijdag op de Algemene Vergadering van de Pro League voor één keer kunnen? Dat persoonlijke belangen wijken voor het algemeen belang van het voetbal? Dat er voor de competitieformule met een eendrachtig standpunt naar buiten wordt getreden en alles niet weer vastloopt in een kluwen van tegenstrijdige meningen? Dat er wordt beseft dat een uitstel van deze beslissing de geloofwaardigheid van het voetbal aantast?

Een ronduit pijnlijke vertoning waren alle voorstellen en dreigementen die de voorbije dagen via de media werden gedaan. Soms hoor je dat er op vele niveaus nood is aan solidariteit, een kreet die zeker in deze coranatijden veelvuldig weerklonk. Maar als het erop aankomt, veegt iedereen voor eigen deur. Achttien clubs zonder play-offs, twintig clubs, zestien clubs met play-offs, achttien clubs met een beperkte play-offs en er zijn allicht nog meer formules te bedenken.

Is er bij al die ideeën eigenlijk al eens gedacht aan de belasting van voetballers? Een competitieformule met achttien clubs en zonder play-offs lijkt in de gegeven omstandigheden de enige oplossing. Dat zijn 34 wedstrijden, net voor het WK. Met nog meer matchen dreigen voetballers helemaal opgejaagd te worden als een stuk wild. Terwijl er in medische kringen al lang een strijd wordt gevoerd om de belasting van spelers te verminderen. Die is de afgelopen twintig jaar meer dan verdubbeld.

Die belasting zal volgend seizoen hoe dan ook alleen maar hoger worden. Tussen het einde van de competitie en het begin van het EK lagen er nu net geen drie weken. Hoe zal dat straks zijn, bijvoorbeeld ook in landen als Duitsland waar ze tot eind juni voetballen en op een bepaald moment toch weer moeten herbeginnen?

De voetbalcampagne 2020/2021 lijkt die van de blessures te gaan worden. Er zal wat dat betreft ook veel kordaatheid van scheidsrechters worden verlangd. Michel D'Hooghe noemde arbiters ooit de eerste geneesheer op het veld. Omdat hij zo belangrijk is voor de preventie van blessures. Dezelfde D'Hooghe die op een congres ooit beelden toonde van zware fouten die op een voetbalveld gebeuren. Hij moest het halverwege stilleggen omdat hij zag dat er te veel emotie was in de zaal.

Zou het volgende vrijdag op de Algemene Vergadering van de Pro League voor één keer kunnen? Dat persoonlijke belangen wijken voor het algemeen belang van het voetbal? Dat er voor de competitieformule met een eendrachtig standpunt naar buiten wordt getreden en alles niet weer vastloopt in een kluwen van tegenstrijdige meningen? Dat er wordt beseft dat een uitstel van deze beslissing de geloofwaardigheid van het voetbal aantast?Een ronduit pijnlijke vertoning waren alle voorstellen en dreigementen die de voorbije dagen via de media werden gedaan. Soms hoor je dat er op vele niveaus nood is aan solidariteit, een kreet die zeker in deze coranatijden veelvuldig weerklonk. Maar als het erop aankomt, veegt iedereen voor eigen deur. Achttien clubs zonder play-offs, twintig clubs, zestien clubs met play-offs, achttien clubs met een beperkte play-offs en er zijn allicht nog meer formules te bedenken.Is er bij al die ideeën eigenlijk al eens gedacht aan de belasting van voetballers? Een competitieformule met achttien clubs en zonder play-offs lijkt in de gegeven omstandigheden de enige oplossing. Dat zijn 34 wedstrijden, net voor het WK. Met nog meer matchen dreigen voetballers helemaal opgejaagd te worden als een stuk wild. Terwijl er in medische kringen al lang een strijd wordt gevoerd om de belasting van spelers te verminderen. Die is de afgelopen twintig jaar meer dan verdubbeld.Die belasting zal volgend seizoen hoe dan ook alleen maar hoger worden. Tussen het einde van de competitie en het begin van het EK lagen er nu net geen drie weken. Hoe zal dat straks zijn, bijvoorbeeld ook in landen als Duitsland waar ze tot eind juni voetballen en op een bepaald moment toch weer moeten herbeginnen?De voetbalcampagne 2020/2021 lijkt die van de blessures te gaan worden. Er zal wat dat betreft ook veel kordaatheid van scheidsrechters worden verlangd. Michel D'Hooghe noemde arbiters ooit de eerste geneesheer op het veld. Omdat hij zo belangrijk is voor de preventie van blessures. Dezelfde D'Hooghe die op een congres ooit beelden toonde van zware fouten die op een voetbalveld gebeuren. Hij moest het halverwege stilleggen omdat hij zag dat er te veel emotie was in de zaal.