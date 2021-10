'Voetbalmakelaar Pini Zahavi in verdenking gesteld'

De Israëlische Pini Zahavi (77), een van de beroemdste voetbalmakelaars ter wereld, is door het gerecht in België in verdenking gesteld voor valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, fraude en witwassen in het kader van de zaak rond voetbalclub Moeskroen.