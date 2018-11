Voetbalopleiding in België: 'We kijken te veel naar wat spelers niét kunnen'

Marc Noé: 'Op de topsportschool werken we niet met één trainer per leeftijdsgraad. We mixen de groepen zodat de leerlingen van elke trainer iets meekrijgen. Zo krijgen we tegelijk een beter overzicht van hun kwaliteiten. Want het is best mogelijk dat je van de ene trainer nooit een positieve evaluatie krijgt, terwijl het met een andere trainer beter klikt en die andere eigenschappen in je ziet. Hoe meer mensen we kunnen evalueren, hoe beter. Het is wel ook belangrijk dat elke trainer zijn eigen sterktes en zwaktes kent en dat daar afspraken over gemaakt worden. Bij ons loopt dat vlot. De leerlingen komen graag, omdat ze zich thuis voelen. Dat is door ons gecreëerd.

...