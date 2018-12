Voetbalschandaal: laatste verdachten vrijgelaten op borg

De laatste nog aangehouden verdachten in het voetbaldossier 'Propere Handen' mogen van de onderzoeksrechter de gevangenis verlaten als ze een borgsom betalen. Dat meldt VRTNWS en is aan Belga bevestigd door de woordvoerder van het federaal parket Eric Van der Sypt. Tot nu toe zaten enkel nog Mogi Bayat, Laurent Denis en Thierry Steemans als verdachten in het voetbaldossier in de gevangenis.

'De rechter heeft inderdaad beslist om ze vrij te laten onder voorwaarden, waarvan één van de voorwaarden is dat er een borgsom betaald moet worden', bevestigde de perswoordvoerder van het federaal parket. Naast de betaling van de borgsom moeten de drie zich aan de klassieke voorwaarden houden zoals zich ter beschikking houden van de onderzoekers.

Over het bedrag dat de drie verdachten moeten betalen geeft het parket geen commentaar. Volgens VRTNWS moet Mogi Bayat een borgsom van 150.000 euro betalen. Voor Laurent Denis zou de som zijn vastgelegd op 20.000 euro en voor Thierry Steemans op 10.000 euro. Bayat zou zijn borgsom reeds betaald hebben en Dennis zou dat in de loop van de dag nog doen. Het is niet duidelijk of ook Steemans zal betalen. Doet hij dit niet, dan moet hij aanstaande vrijdag opnieuw voor de raadkamer in Tongeren verschijnen.