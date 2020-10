Vanaf vandaag mogen er opnieuw geen supporters in de Belgische stadions. Dat zorgde voor gemengde gevoelens bij de profclubs.

Minstens tot 19 november zijn voetbalsupporters niet welkom in de stadions tijdens competitiewedstrijden in 1A en 1B. De Pro League, die de belangen van de professionele voetbalclubs verdedigt, betreurt dat, maar stelt zich begripvol op. 'De gezondheid van iedereen is het allerbelangrijkste', reageert woordvoerder Stijn Van Bever vrijdag.

Van Bever werd binnen de Pro League zelf aangesteld als coronaverantwoordelijke. Commissaris corona, zo noemde CEO Pierre François zijn woordvoerder. 'Ik ben er dan ook echt van overtuigd dat de protocollen die we opstelden om supporters toch in veilige omstandigheden in de tribunes te laten, hun werk deden. Doorgaans gedroegen de supporters zich ook voorbeeldig', aldus Van Bever.

Behalve de vele inspanningen die het profvoetbal geleverd heeft, zadelt het toeschouwersverbod de profclubs ook op met een financiële kater. 'Gemiddeld zien onze clubs per wedstrijd toch 300.000 euro in rook opgaan. De aanwezigheid van fans maakte toch wel wat goed. Maar we leggen ons uiteraard neer bij deze beslissing van het Overlegcomité. We zijn allang blij dat de competities wél kunnen doorgaan. Het wordt nu zaak om zo snel mogelijk met onze clubs aan de slag te gaan, want er moet nog wel een en ander aangepast worden aan onze protocollen. Vanavond is er al match, dus het is kort dag', aldus Van Bever.

Intussen besliste de Pro League drie wedstrijden uit te stellen, omdat er binnen de spelersgroepen van Waasland-Beveren, KV Mechelen en Moeskroen meer dan zeven besmettingen zijn vastgesteld. Die wedstrijden worden op een later moment gespeeld. 'De kalendermanager heeft twee weken extra voorzien op het einde van de winterstop. Dat moet ons genoeg ademruimte geven', aldus Van Bever.

Peter Croonen: 'Veel supporters snakten ernaar om erbij te zijn'

Ook Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, reagaeer ontgoocheld. ''Er overheerst natuurlijk ontgoocheling, omdat we er alles aan hebben gedaan om supporters toe te laten op een veilige manier', aldus Croonen. 'Er zijn protocollen uitgeschreven die op alle politieke niveaus en ook door gezondheidsexperten zijn goedgekeurd. We hebben in functie van de gezondheidssituatie ook regelmatig aanpassingen gedaan in nauw overleg met de politiek. Helaas moeten we ons bij deze beslissing gewoon neerleggen. De politiek beschikt over de meest accurate informatie om zo'n beslissingen te nemen. Wij vertrouwen erop dat dit de juiste maatregel is die het belang van de volksgezondheid vooropstelt.'

Toch had de Pro League het liever anders gezien. 'Niet vanwege het financiële aspect, want de beperkingen die tot nu toe golden, waren van die aard dat de opbrengsten verwaarloosbaar waren', legt de voorzitter uit. 'Maar naar fanbeleving maakt dit een groot verschil. Veel supporters snakken ernaar om erbij te zijn. Ook voor voetballers en clubs is het een totaal andere ervaring om in een leeg stadion te spelen. We zullen de fans heel hard missen en we zullen er alles aan doen om hen zo snel mogelijk terug toegang te geven tot het stadion.'

Pro Leaguevoorzitter Peter Croonen © Belga Image

De Pro League stelde de voorbije week alles in het werk om nieuwe protocollen op te stellen, nadat eerder was beslist om maximaal 200 fans per compartiment toe te laten en deze in bubbels van vier te laten plaatsnemen in de stadions. 'We waren zelfs al voorbereid om met bubbels van twee te werken. Maar al dat werk gaat dus de vuilbak in. Het belangrijkste is dat het voetbal nog kan doorgaan. Daar klampen we ons aan vast. Als de competities stilgelegd worden, kan dat de doodsteek zijn voor het profvoetbal', zegt Croonen. 'We blijven constructief in de strijd tegen Covid-19. Deze beslissing maakt daar deel van uit. Zodra het opnieuw verantwoord is, zullen we opnieuw fans toelaten.'

Mehdi Bayat: 'Vanuit economisch standpunt is dit enorm moeilijk'

Bondsvoorzitter Mehdi Bayat ziet deze maatregelen als een volgende klap voor het Belgisch voetbal. 'Maar tegelijkertijd zitten we in zware tijden en is het onze verantwoordelijkheid solidair te zijn met onze regering en de beslissingen die ze neemt. We moeten dit steunen en hopen dat de situatie ons binnen een maand toelaat het publiek weer in de stadions te verwelkomen.'

Dat er nog mag worden gevoetbald, weliswaar zonder fans, juicht Bayat toe. 'We krijgen nog de kans om de wedstrijden te spelen, achter gesloten deuren, en de matchen worden op tv uitgezonden. Het is een manier om de mensen die moeten thuisblijven bezig te houden. Maar vanuit economisch standpunt is het in onze sector net als in alle andere heel lastig, want wij hebben al niet veel meer inkomsten. Nu zullen we onze abonnees bovendien misschien moeten vergoeden voor de wedstrijden die ze niet kunnen bijwonen.'

© Belga Image

Kortrijk en Anderlecht begrijpen maatregelen

Vanuit de profclusb zelf kwam er vrijdag al reactie van RSC Anderlecht, dat vanavond in en tegen Kortrijk speelt. Net zoals bij alle andere Belgische voetbalclubs heeft Anderlecht kosten noch moeite gespaard om wedstrijden in coronatijden in veilige omstandigheden te organiseren. Met de gemeente Anderlecht, de veiligheidsdiensten en een viroloog werkte RSCA een gedetailleerd protocol uit. De club leverde enorme inspanningen om contact tussen supporters te vermijden en duidelijk te communiceren over de te volgen regels. Zo zaten supporters nooit naast elkaar in het Lotto Park, zelfs niet binnen dezelfde bubbel. Het toekomen in en het verlaten van het stadion werd goed georganiseerd. Extra stewards keken streng toe op het correct dragen van mondmaskers, het respecteren van afstand en een goede handhygiëne.

Voorts wijst de club erop dat het organiseren van wedstrijden achter gesloten deuren een belangrijke negatieve economische impact heeft. Het geleden verlies was al groot bij wedstrijden met een beperkt aantal toeschouwers, voor wedstrijden achter gesloten deuren is het nog veel groter.

Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt © Belga Image

'We hebben begrip voor de beslissing van de regering en zijn blij dat we professionele voetbalwedstrijden kunnen blijven spelen', reageerde CEO Karel Van Eetvelt. 'Maar we betreuren ook dat zelfs organisaties die dankzij zware inspanningen intussen bewezen hebben dat evenementen in de buitenlucht organiseren in de meest veilige omstandigheden kan, dat nu niet langer mogen blijven doen. We hopen de komende weken met de verschillende overheden oplossingen uit te werken om snel opnieuw supporters toe te laten. Uiteraard opnieuw volledig met respect voor alle regels. Naar voetbal kijken is voor enorm veel mensen in onze samenleving een belangrijke vorm van ontspanning. We willen er alles aan doen om hen dat in deze moeilijke tijden niet te ontnemen.'

Ook bij KV Kortrijk is er ontgoocheling. 'De afgelopen dagen werd er in sneltempo hard gewerkt om alles volgens een nieuw protocol coronaproof te maken', legde de club uit. 'Een huzarenstukje om 3 dagen voor de wedstrijd alles praktisch en organisatorisch klaar te krijgen. Ondanks deze inspanningen van onze medewerkers, supporters en vrijwilligers zullen onze spelers het deze avond zonder de steun van onze supporters moeten doen.'

'Maar de gezondheid van onze supporters primeert', aldus voorzitter Ronny Verhelst.

