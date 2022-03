De Belgische voetbalwereld rouwt om Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme, die in de nacht van maandag op dinsdag de strijd verloor tegen leukemie. Hij werd 28 jaar.

'Rust zacht Miguel', twittert Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere. 'Jouw strijdvaardigheid, jouw moed. Een voorbeeld voor ons allen. Ik ben ongelooflijk fier op je. We leven intens mee met Kyana (zijn vrouw) en Camille (zijn dochter). Veel sterkte aan familie en vrienden. De 16e minuut blijft symbolisch voor jou Miguel'. Van Damme speelde met rugnummer 16.

Rust zacht Miguel. Jouw strijdvaardigheid, jouw moed. Een voorbeeld voor ons allen. Ik ben ongelooflijk fier op je. We leven intens mee met Kyana en Camille. Veel sterkte aan familie en vrienden. De 16e minuut blijft symbolisch voor jou Miguel 💚🖤 @miguelvd16 @cercleofficial pic.twitter.com/VL5jq0kgrm — Vincent Goemaere (@VincentGoemaere) March 29, 2022

Over de clubgrenzen heen wordt steun betuigd aan de naasten van Van Damme. 'Rust zacht Miguel', meldt Club Brugge. 'Heel veel sterkte aan familie, vrienden en de volledige Cercle Brugge-familie. You(ll Never Walk Alone!'

Rust zacht Miguel. Heel veel sterkte aan familie, vrienden en de volledige Cercle Brugge familie. You’ll Never Walk Alone! 💫 pic.twitter.com/XA9A77OWf1 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 29, 2022

KV Oostende: 'Met grote droefenis vernemen we het overlijden van Miguel Van Damme. We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.'

Met grote droefenis vernemen we het overlijden van Miguel Van Damme. We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden. 😪 pic.twitter.com/jOZqyoFhUm — KV Oostende (@kvoostende) March 29, 2022

Oud-Heverlee Leuven: 'Miguel Van Damme is vannacht helaas overleden. We willen zijn familie en vrienden enorm veel sterkte wensen.' 'Rust zacht Miguel', tweet Antwerp. 'We wensen de familie, vrienden en Cercle Brugge enorm veel sterkte! YNWA! #OneFamily'

Miguel Van Damme is vannacht helaas overleden. We willen zijn familie en vrienden enorm veel sterkte wensen.#samensterker pic.twitter.com/BsSDwffm3a — Oud-Heverlee Leuven (@OHLeuven) March 29, 2022

KRC Genk: 'Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar Miguels gezin en familie, en zijn vrienden. We willen ook ons medeleven betuigen aan de hele groen-zwarte familie van Cercle.'

𝗥𝗜𝗣 𝗠𝗶𝗴𝘂𝗲𝗹. 💙🤍



Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar zijn gezin en familie, en zijn vrienden. We willen ook ons medeleven betuigen aan de hele groenzwarte familie van Cercle.https://t.co/LuHWKrDu5u — KRC Genk (@KRCGenkofficial) March 29, 2022

RIP Miguel! Verdomme. Zo spijtig. Sterkte aan familie en vrienden. ❤️ — Karl Vannieuwkerke (@Vannieuwkerke) March 29, 2022

We wensen de hele @cercleofficial familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte met het verlies van Miguel 🕊 pic.twitter.com/s9IIQxJZc7 — KV Mechelen (@kvmechelen) March 29, 2022

Wat een dappere man. Wat een groot verlies. Miguel, à jamais dans nos coeurs. 🟣⚪ pic.twitter.com/5vgunIItUf — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 29, 2022

Samen met de hele Belgische voetbalwereld rouwen we vandaag om het verlies van Miguel. Onze blauw-witte familie wenst de familie en vrienden van Miguel Van Damme en iedereen bij @cercleofficial veel sterkte op deze trieste dag. RIP 🙏🏼💫 pic.twitter.com/EcTJTtHxUt — KAA Gent (@KAAGent) March 29, 2022

'Rust zacht Miguel', twittert Cercle Brugge-voorzitter Vincent Goemaere. 'Jouw strijdvaardigheid, jouw moed. Een voorbeeld voor ons allen. Ik ben ongelooflijk fier op je. We leven intens mee met Kyana (zijn vrouw) en Camille (zijn dochter). Veel sterkte aan familie en vrienden. De 16e minuut blijft symbolisch voor jou Miguel'. Van Damme speelde met rugnummer 16. Over de clubgrenzen heen wordt steun betuigd aan de naasten van Van Damme. 'Rust zacht Miguel', meldt Club Brugge. 'Heel veel sterkte aan familie, vrienden en de volledige Cercle Brugge-familie. You(ll Never Walk Alone!' KV Oostende: 'Met grote droefenis vernemen we het overlijden van Miguel Van Damme. We wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.' Oud-Heverlee Leuven: 'Miguel Van Damme is vannacht helaas overleden. We willen zijn familie en vrienden enorm veel sterkte wensen.' 'Rust zacht Miguel', tweet Antwerp. 'We wensen de familie, vrienden en Cercle Brugge enorm veel sterkte! YNWA! #OneFamily' KRC Genk: 'Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar Miguels gezin en familie, en zijn vrienden. We willen ook ons medeleven betuigen aan de hele groen-zwarte familie van Cercle.'