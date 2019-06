Luciano D'Onofrio raakte niet verkozen in de raad van bestuur van de Pro League en concentreert zich dus volop op zijn club. Dat mondde al meteen uit in een contractverlenging van Dieumerci Mbokani.

Het was vrijdag een bewogen dag voor Luciano D'Onofrio. 's Ochtends vergadering op de club, in de namiddag in Brussel op de Pro League en 's avonds was er misschien wel de belangrijkste meeting: die met Dieumerci Mbokani, die zijn contract voor een seizoen verlengde.

