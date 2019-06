Ze zijn al meer dan twintig jaar vrienden. De ene is advocaat, de andere clubbestuurder. De ene is paars-wit, de ander blauw-zwart. 'Buiten die kleuren is er een chemie tussen ons. Liefde voor voetbal, eenzelfde soort humor, eenzelfde gedrevenheid.'

Behoedzaam betreedt Sven Mary de grasmat van Club voor de fotoshoot. De befaamde strafpleiter, die internationale bekendheid verwierf door de verdediging van Salah Abdeslam, is op vijandig terrein. Hoewel hij nu af en toe hier in de eretribune zit, bracht hij zijn jeugd door in de spionkop van Anderlecht en geraakte hij als speler zelfs tot de reserven van RSCA. Ook Vincent Mannaert passeerde via de jeugdschool van paars-wit. De algemeen directeur van Club Brugge (geboren in 1974), is van de generatie van Herpoel, Peiremans en Jbari, terwijl Mary (geboren in 1972) naast onder meer Crasson, Zetterberg en Walem speelde. Twee technisch redelijk begaafde linkspoten, die elkaar later tegenkwamen op de banken van de universiteit - Mary had onderweg een paar jaar verloren. 'Dat was in 1995, net na het Bosmanarrest. We waren toen halverwege onze studies', weet Mannaert nog. 'We hadden dezelfde wil om te slagen in het leven. Tegenwoordig zijn er periodes dat we elkaar niet zien of niet horen, maar na één minuut is er altijd opnieuw die klik.'

