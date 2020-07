KAA Gent heeft zich de laatst weken danig versterkt en steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken. Drie vragen aan onze Gentwatcher Frédéric Vanheule.

1. In de schaduw van de komst van Nurio Fortuna haalde KAA Gent ook de 26-jarige Alexandre De Bruyn van STVV. Is hij een Belg om het wedstrijdblad te vullen of mag hij een basisplaats ambiëren?

Frédéric Vanheule: 'De Bruyn was een koopje en een opportuniteit, zeker gezien mogelijk Brecht Dejaegere straks andere oorden opzoekt. Een pocketvoetballer, die technisch sterk is, vista heeft en door zijn rechtsvoetigheid net als Dejaegere op een aantal posities inzetbaar is in de ruit op het middenveld.'

'Hij werd in eerste instantie gehaald als versterking in de breedte, maar krijgt nu ook de kans om te tonen waarom hij in de jeugd van Anderlecht ooit aan de zijde speelde van Jordan Lukaku en Junior Malanda. Eerst zal hij, net zoals eerder Roman Bezoes mocht ervaren, moeten wennen aan de hogere snelheid van uitvoering op training bij de Buffalo's.'

2. KAA Gent gaf de broers Franck (18) en Stanis Idumbo Muzambo (16) onlangs een profcontract. Eerder verbond het ook al Mathéo Parmentier (17), Siemen Cloots (16), Lillespits Matias Fernandez (15) en de Standardjeugdinternationals Jelani Trevisan Dumas (15)-Nathan Itangishaka (15) aan zich. Wat is de strategie hierachter?

Vanheule: 'Na eerder onder Peter Verbeke wordt er onder de nieuwe sportmanager Tim Matthys intensief werk gemaakt van een inhaalbeweging bij de jeugd, om op korte termijn meer talentrijke Belgen in de A-kern te kunnen opnemen.'

'KAA Gent beschikt door zijn goed financieel beleid van de afgelopen jaren over een spaarpot en kan ook uitpakken met een prachtig modern oefencentrum. Ze willen ook de voornaamste uitdager worden van Club Brugge voor de titel. Dat spreekt aan, net als het feit het dat jaarlijks Europees voetbal speelt.'

'Er wordt sterk gerekend op de ervaring van technisch directeur Peter Balette en U21-coach Manu Ferrera om deze generatie van Young Potentials klaar te stomen voor het grote werk, wat een paar jaar geleden niet lukte met Nicolas Raskin. De middenvelder, ooit door Hein Vanhaezebrouck meteen bij de A-kern gehaald na zijn overstap vanuit Anderlecht, heeft het nu ook moeilijk bij Standard.'

3. Blijft Jonathan David of blijft hij niet?

Vanheule: 'Een moeilijke vraag. Vooral zijn zaakwaarnemer wordt wat nerveus, omdat de interesse vanuit Duitsland maar ook Engeland en Frankrijk van de echte topteams komt. Anderzijds is het ook zo dat in die landen vermoedelijk niet het grote geld zal worden uitgegeven door de coronacrisis. En net dat is hetgeen waar CEO Michel Louwagie op rekent, want voor minder dan 25 miljoen euro zal hij de 20-jarige Canadese wedstrijdbepaler niet laten vertrekken.'

'Je mag niet uit het oog verliezen dat KAA Gent de scoremachine binnenhaalde voor ... 0 (!) euro. Bovendien werd de transferperiode verlengd en schermen ze bij de Buffalo's met een mogelijke deelname aan de groepsfase van de Champions League. Een etalage waar David zich nog niet kon laten zien. Dat kan hem nog meer in de markt zetten.'

'Met Tsjakvetadze en Bezoes beschikt coach Jess Thorup over alternatieven als nummer tien, maar die kunnen qua opportunisme en loopvermogen lang niet tippen aan David. Een delicate kwestie dus.'

