Steve Van Herpe, eindredacteur en journalist bij Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op het voetbalweekend.

KAA Gent pakte 15 op 15 in de competitie en plaatste zich voor de bekerfinale. Raakt het nog in de Champions play-offs?Van Herpe: 'Dat zou kunnen, maar dan mag het geen steek meer laten vallen, zoals gisteren bijna gebeurde tegen Zulte Waregem. Efficiëntie blijft een werkpunt bij de Buffalo's.''Dichtste concurrent Anderlecht heeft nog een moeilijk programma: thuis tegen Antwerp en Charleroi en verplaatsingen naar Gent en Kortrijk. De Buffalo's gaan naar Beerschot en Cercle Brugge en ontvangen Anderlecht en OH Leuven. Ook Antwerp, waar Brian Priske in een crisissfeertje moet blijven werken, kan nog uit de top vier vallen. De eerstvolgende speeldag, met de topper Anderlecht-Antwerp, zal wat dat betreft richtinggevend zijn.' Club Brugge herpakte zich na de bekerpandoering tegen KAA Gent met een makkelijke 0-5-overwinning op Seraing. Is dit blauw-zwart een titelkandidaat?Van Herpe: 'Nog niet. Daarvoor legden de twee bekermatchen tegen Gent én de laatste competitiematch tegen Union nog te veel pijnpunten bloot. Feit is wel dat Club Brugge een bijzonder geslaagde wintermercato achter de rug heeft. Met Denis Odoi, Tajon Buchanan, Andreas Skov Olsen en, in mindere mate, Sargis Adamjan heeft het team de injectie gekregen die het nodig had.''Buchanan en Skov Olsen zijn twee spelers die een match met een flits kunnen beslissen. Ze hebben ook een minder uitgebreide handleiding dan Noa Lang. Toen die na een goeie zestig minuten tegen Seraing vervangen werd, stapte hij kwaad weg. Met zo'n gedrag brengt hij uiteindelijk alleen zichzelf in de problemen.''Intussen stuurt Schreuder nu al een paar wedstrijden op rij dezelfde basiself de wei in. In de driemansverdediging is geen plaats meer voor Jack Hendry, toch een van de sterkhouders in de heenronde. Offensief zit het wel snor: in de laatste vijf competitiewedstrijden maakte Club Brugge 15 goals, gemiddeld drie per match dus. Aan de andere kant overheerst wel het gevoel dat Club Brugge defensief kwetsbaar is. Dat kan in de Champions play-offs een probleem zijn.'Real Madrid heeft er een goeie algemene repetitie op zitten voor het thuisduel van woensdag tegen PSG. Hoe schat je de 4-1-winst tegen Real Sociedad in?Van Herpe: 'Het was een verdiende overwinning, maar tegen PSG zal het zo'n vaart niet lopen. Opvallend: na de 0-1-achterstand kwam de ommekeer er met twee pegels vanop afstand, van Camavinga en Modric. Misschien een recept dat ook tegen de Parijzenaars toegepast zal worden, want Real blijft het moeilijk hebben om een defensie te ontwrichten. Als je Vinícius lamlegt, is het grootste werk gedaan. Real moet het straks bovendien zonder de geschorste Casemiro en Ferland Mendy doen en ook Toni Kroos is twijfelachtig door een blessure.''Man van de match tegen Real Sociedad was Luka Modric. Ongelooflijk hoe die op zijn 36e nog steeds de motor van Real Madrid is. Het is niet aan hem te zien, want Modric is schriel en pezig, maar hij is echt obsessief met zijn lichaam bezig, à la Cristiano Ronaldo. De middenvelder mist hooguit tien trainingen op een jaar, volgt een strikt dieet en is bijna nooit geblesseerd.''Na het WK 2018 was er terecht wat discussie over het feit dat Modric tot beste speler van het toernooi werd verkozen, en niet Eden Hazard. Bijna vier jaar later moet je wel vaststellen dat Hazard verworden is tot een derderangsspeler, weliswaar bij Real Madrid, terwijl de vijf jaar oudere Modric bij diezelfde ploeg nog steeds op een uitzonderlijk niveau voetbalt. Voor iemand als Luka kan Eden alleen maar zijn pet afnemen.'