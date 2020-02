De redacties van Voetbal International in Nederland en Sport/VoetbalMagazine in België polsten de betrokken eersteklassers naar een standpunt in creatie van een BeNeLiga. Daaruit blijkt dat onze noorderburen een pak afwachtender staan tegenover de plannen.

Bart Verhaeghe en Edwin van der Sar: dat zijn de twee voortrekkers van de BeNeLiga-gesprekken. In Brugge zien ze al veel langer heil in schaalvergroting, gesterkt door de maandagavond door de licentiecommissie bekend gemaakte (pijnlijke) cijfers van het Belgische profvoetbal.

In 2019 konden slechts vijf van de 24 Belgische profclubs uit de rode cijfers klimmen. Elk apart kon daarvoor goeie redenen aanhalen _ investeringen in stenen, een degradatie naar 1B, leven in 1B, investeringen om terug aan de top te komen, de pijnpunten van een overname _ maar de cijfers liegen niet. Er moet wat veranderen. Om te beginnen in hun beleid, maar verder ook in de omgevingsfactoren. Het nieuwe televisiecontract dat straks ingaat zal een beetje zuurstof in het voetbal pompen, maar voldoende is dat niet. Dus zijn er andere pistes nodig: een reductie tot 20 profploegen is een eerste stap, uitbreiding van de markt via een BeNeLiga een mogelijke tweede.

Voortrekker Van der Sar

Aan Nederlandse kant vindt Bart Verhaeghe steun bij competitieleider Ajax. In de Eredivisie zijn de grenzen van de groei voor Ajax bereikt en de landskampioen oriënteert zich op een groter afzetgebied. Commercieel presteren de Amsterdammers fantastisch, maar de Nederlandse tv-inkomsten zijn te beperkt om op de lange termijn de sportieve internationale ambities te kunnen realiseren. De BeNeLiga is dan de logische eerste optie om te onderzoeken.

In 2018 al zei Edwin van der Sar in een VI-interview dat hij het zag als een morele verplichting om in de Eredivisie te blijven, maar waarschuwde hij ook: "We staan wel op een kruispunt. De UEFA overweegt al langer om toestemming te geven voor zulke internationale competities en het kan best zo zijn dat er de komende jaren groen licht voor komt."

Nadat vervolgens de veranderagenda in eigen land min of meer mislukte, schakelde Van der Sar door. Bij de vergaderingen in het Philips Stadion ontpopte de voormalige doelman zich verbaal als de frontman van de top zes. Zo heilig overtuigd van een fusiecompetitie als de eigenaar van Club Brugge is Van der Sar vooralsnog niet, maar achter de schermen wordt hij wel gezien als de man die namens Nederland het voortouw neemt.

Enthousiasme groter in België

De voorbije weken polsten de redacties van Voetbal International en Sport/VoetbalMagazine naar de houding van de clubs in 1A en de Eredivisie. Hoe staan zij tegenover de BeNeLiga? Volgen ze het duo Van der Sar-Verhaeghe?

Wat blijkt: het enthousiasme in België is voorlopig nog wat groter dan in Nederland. Er valt nog veel uit te klaren door het onderzoek van Deloitte maar in principe zijn in België Club Brugge, AA Gent, Anderlecht, Antwerp, KV Mechelen, Standard en KRC Genk pro.

In Nederland is dat naast Ajax ook ADO Den Haag, Utrecht en PEC Zwolle. Veel ploegen kijken daar nog de kat uit de boom: Feyenoord, PSV, AZ, Vitesse, RKC Waalwijk, VVV Venlo en FC Twente. Dat is in ons land ook het geval voor Zulte Waregem, STVV en Eupen.

Zeggen ronduit neen tegen een BeNeLiga de Belgische ploegen Cercle Brugge, KV Oostende, KV Kortrijk, Waasland-Beveren, Excel Mouscron en Sporting Charleroi, dat ook gekant is tegen een reductie tot 20 ploegen. In Nederland zijn tegen: de 'buren' van Fortuna Sittard, Willem II en Sparta Rotterdam en _ gezien de afstand en de reistijden misschien niet toevallig _ de Noord-Nederlandse clubs Heracles, FC Emmen, FC Groningen en SC Heerenveen.

Lees de volledige reportage over de BeNeLiga of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 12 februari.

