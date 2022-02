Woensdag en donderdag worden met KAA Gent-Club Brugge en Eupen-Anderlecht de heenwedstrijden in de halve finales van de beker van België afgewerkt. De returns zijn pas over een maand.

Gent en Club bijten woensdagavond de spits af in de Ghelamco Arena. Vier dagen later, zondag 6 februari, treffen beide teams elkaar opnieuw maar dan in Jan Breydel en voor de competitie.

Bij de Buffalo's denken ze ongetwijfeld met plezier terug aan de vorige 'Slag om Vlaanderen' waarin ze eind augustus Club een lesje leerden. De kampioen, toen nog onder Philippe Clement, kreeg in Gent een 6-1 pandoering. Inmiddels zijn we vijf maanden verder en lijkt een herhaling van die monsterscore weinig waarschijnlijk. Gent zette de afgelopen weken een mindere reeks neer in de competitie, wat deels te wijten was aan de rist afwezigen. In dat opzicht is de mogelijke terugkeer van goudhaantje Tarik Tissoudali goed nieuws. Die ligt sinds zondag immers met Marokko uit de Africa Cup. In de kwartfinale tegen Standard eind december was Tissoudali met twee goals nog beslissend.

Bij Club Brugge lijkt de prioriteit vooral de achtervolging op Union in de competitie. Maar na de uitschakeling in Europa moet blauw-zwart gezien zijn status in eigen land voluit voor de dubbel gaan. Een bekeroverwinning dateert ook al van 2015.

Eupen en Anderlecht treffen elkaar donderdagavond in hun heenwedstrijd aan de Kehrweg. Voor het fiere paars-wit is een Europees ticket na enkele magere jaren dit seizoen opnieuw een absolute must en dan is de beker de kortste weg naar Europa. Tegen de Panda's is Anderlecht over twee duels altijd favoriet maar het verlies zondag in de derby tegen Union was alvast geen boost voor het vertrouwen van de Brusselaars.

Beide heenwedstrijden starten om 20u45. De terugmatchen worden over een maand gespeeld, met Club Brugge-KAA Gent op 2 maart en Anderlecht-Eupen een dag later.

