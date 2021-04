De topper tussen RSC Anderlecht en leider Club Brugge kruidt de 33e speeldag van de Jupiler Pro League.

De Jupiler Pro League gaat zijn laatste rechte lijn in met de 33e en voorlaatste speeldag van de reguliere competitie. Zowel in de strijd voor de Play-offs als voor het behoud staat komend weekend heel wat op het spel.

Een autoritair Club voert 1A ruim aan en wil zijn meesterschap op het veld van de rivaal uit Brussel benadrukken. Maar Anderlecht kan de kraker met vertrouwen aanvatten. De troepen van Vincent Kompany wonnen vorige speeldag afgetekend (1-4) op Antwerp en sprongen zo naar de belangrijke vierde plaats, die nog net recht geeft op de Champions Play-off. Paars-wit wil die lijn tegen blauw-zwart graag doortrekken.

Ook Antwerp en KRC Genk, de huidige nummers twee en drie, moeten nog punten pakken om hun plaats in de Champions Play-off helemaal veilig te stellen. The Great Old mag zich niet laten verrassen in Moeskroen, dat vol in de strijd om het behoud zit. Genk speelt dan weer een Limburgse derby in eigen huis tegen Sint-Truiden, dat gered is.

KV Oostende volgt als vijfde op drie punten van Anderlecht en wil de Brusselaars onder druk zetten. KVO speelt een sterk seizoen, maar verloor vorige speeldag thuis van hekkensluiter Waasland-Beveren (0-2). Wil de kustploeg zijn kansen op de top vier gaaf houden, moeten er punten gepakt worden tegen Beerschot.

Degradatiethriller

Ook onderin de Jupiler Pro League blijft het razendspannend. KV Kortrijk (36 punten) is zo goed als gered, maar daaronder leveren Cercle Brugge (32), Moeskroen (31) en Waasland-Beveren (28) een strijd op leven en dood. Waasland-Beveren ontvangt in een kelderkraker Kortrijk. Moeskroen speelt gastheer voor Antwerp en Cercle neemt het thuis op tegen Oud-Heverlee Leuven.

De laatste in de Jupiler Pro League zakt rechtstreeks, de voorlaatste van 1A moet een barrageduel om promotie/behoud tegen de nummer twee van 1B spelen.

