Jef Van Gool, de gewezen spits van Antwerp in de jaren 1950 en 1960, is op 86-jarige leeftijd overleden. Dat heeft RAFC maandag bevestigd.

'Dit weekend bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van Jef Van Gool', klinkt het in een mededeling. 'Jef maakte deel uit van de kampioenenploeg van 1956/57 en had een groot aandeel in die titel met 17 doelpunten. Het seizoen erop was Van Gool nog productiever: met 25 doelpunten werd hij Belgisch topschutter.'

Tussen 1954 en 1966 maakte Jef furore op de Bosuil, eerst als rechtsbuiten en nadien als centrumspits. Van Gool speelde in 11 seizoenen tijd 316 wedstrijden voor rood-wit, waarin hij 123 keer de netten kon doen trillen in competitieverband. Op zijn RAFC-palmares prijken, naast de landstitel van 1956/57, ook de Beker van België (1954/55).

Na zijn periode bij Antwerp voetbalde Van Gool nog in de lagere reeksen bij onder meer Bergen.

Lees ook: Roger Van Gool, de eerste miljonair

'Dit weekend bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van Jef Van Gool', klinkt het in een mededeling. 'Jef maakte deel uit van de kampioenenploeg van 1956/57 en had een groot aandeel in die titel met 17 doelpunten. Het seizoen erop was Van Gool nog productiever: met 25 doelpunten werd hij Belgisch topschutter.' Tussen 1954 en 1966 maakte Jef furore op de Bosuil, eerst als rechtsbuiten en nadien als centrumspits. Van Gool speelde in 11 seizoenen tijd 316 wedstrijden voor rood-wit, waarin hij 123 keer de netten kon doen trillen in competitieverband. Op zijn RAFC-palmares prijken, naast de landstitel van 1956/57, ook de Beker van België (1954/55). Na zijn periode bij Antwerp voetbalde Van Gool nog in de lagere reeksen bij onder meer Bergen.