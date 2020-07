Cercle Brugge heeft met Paul Clement (48) een nieuwe coach vastgelegd. De Engelsman was in het verleden de rechterhand van Carlo Ancelotti bij Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München. Hij zette zijn handtekening onder een contract voor drie seizoenen en leidt vanaf maandag de trainingen.

Als hoofdcoach probeerde Clement het ook bij Derby County (Championship), Swansea City (Premier League) en Reading (Championship), met minder succes. Die laatste club verliet hij in december 2018.

Sindsdien wachtte de Engelsman op een nieuwe uitdaging. Die vindt hij bij Cercle Brugge, eigendom van AS Monaco. Clement, die zaterdag om 11u officieel wordt voorgesteld, neemt zijn assistenten Nigel Gibbs en Eddie Lattimore mee naar Brugge. 'We hebben hard gewerkt om de juiste kandidaat voor Cercle te vinden', stelt voorzitter Vincent Goemaere. 'We mogen fier zijn dat Paul deze uitdaging aanneemt, en zijn ervan overtuigd dat we samen met hem mooie sportieve resultaten zullen neerzetten, op korte en lange termijn. Zijn ervaring in het begeleiden van talent én het behalen van resultaten op topniveau kan een belangrijke boost betekenen voor Cercle Brugge.'

'Na het stressvolle seizoen dat Cercle vorig jaar meemaakte, waren we op zoek naar een profiel dat over die specifieke management skills beschikt om opnieuw rust te brengen binnen groen-zwart', laat sportief directeur Paul Mitchell optekenen. 'Paul bezit een schat aan kennis, en zijn ervaring op het allerhoogste niveau overtuigt ons dat hij de juiste man op de juiste plaats is. Zijn visie stemt bovendien perfect overeen met wat we willen bereiken met Cercle: zijn weloverwogen aanpak is voor ons de te bewandelen weg voor wat we met Cercle dit seizoen willen bereiken.'

Clement is de opvolger van Bernd Storck, die de Vereniging afgelopen seizoen in 1A hield na een knappe remonte. Eind april raakte bekend dat het aflopend contract van de Duitser niet verlengd zou worden.

