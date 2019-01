Voorstellen tot hervorming Belgisch voetbal: de beste lezersreacties

De schandalen van de voorbije maanden hebben duidelijk gemaakt dat ons voetbal dringend en grondig moet worden hervormd. De redactie van Sport/Voetbalmagazine stak daarom in december de koppen bij elkaar om een aanzet te geven om het debat te openen. Ons uitgangspunt was meer transparantie en een gelijker speelveld voor alle clubs, omdat ons voetbal zo sterk is als zijn zwakste schakel.

...